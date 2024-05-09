https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944967923.html
Морпехи из Приморья в зоне СВО поздравили ветеранов с Днем Победы
Морпехи из Приморья в зоне СВО поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Морпехи из Приморья в зоне СВО поздравили ветеранов с Днем Победы
Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья, находящиеся в зоне спецоперации, поздравили ветеранов Великой... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:06
2024-05-09T16:06
2024-05-09T16:06
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья, находящиеся в зоне спецоперации, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин. "Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ, находящиеся в зоне спецоперации, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы, вручили сладкие подарки", - отметил депутат. Боец с позывным "Гермес" передал от морских пехотинцев слова поздравлений ветеранам. "В День Победы - великий праздник, который объединяет всех нас, - хотим пожелать ветеранам здоровья. Мы помним ваши подвиги, те тяготы и трудности, которые вы преодолевали на пути к победе. И мы обещаем, что будем приближать и нашу победу. Победа будет за нами", - сказал боец. Он также сообщил, что в селе Марьяновка вблизи города Волноваха в ДНР морские пехотинцы восстанавливают памятник войнам-освободителям, который долгие годы разрушался. Уже восстановили плиту постамента, проводится покраска. "Здесь находится и братская могила, где захоронены пять жителей села, отдавшие жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Важность чтить память героев, помнить их подвиг, сохранить связь поколений особенно остро ощущается здесь. Мы решили мемориал восстановить, ухаживать за ним", - добавил боец.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944926720.html
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общество, владивосток, волноваха, донецкая народная республика, тихоокеанский флот вмф россии, день победы
Общество, Владивосток, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Тихоокеанский флот ВМФ России, День Победы
Морпехи из Приморья в зоне СВО поздравили ветеранов с Днем Победы
Морпехи из Приморья в зоне СВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья, находящиеся в зоне спецоперации, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.
"Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ
, находящиеся в зоне спецоперации, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы, вручили сладкие подарки", - отметил депутат.
Боец с позывным "Гермес" передал от морских пехотинцев слова поздравлений ветеранам.
"В День Победы - великий праздник, который объединяет всех нас, - хотим пожелать ветеранам здоровья. Мы помним ваши подвиги, те тяготы и трудности, которые вы преодолевали на пути к победе. И мы обещаем, что будем приближать и нашу победу. Победа будет за нами", - сказал боец.
Он также сообщил, что в селе Марьяновка вблизи города Волноваха
в ДНР
морские пехотинцы восстанавливают памятник войнам-освободителям, который долгие годы разрушался. Уже восстановили плиту постамента, проводится покраска.
"Здесь находится и братская могила, где захоронены пять жителей села, отдавшие жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Важность чтить память героев, помнить их подвиг, сохранить связь поколений особенно остро ощущается здесь. Мы решили мемориал восстановить, ухаживать за ним", - добавил боец.