Рейтинг@Mail.ru
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 09.05.2024 (обновлено: 14:44 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944941343.html
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелав... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:20
2024-05-09T14:44
саудовская аравия
в мире
владимир путин
салман бен абдель азиз аль сауд
россия
день победы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_60c675e1f5ee25464779c6ed792d5a26.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелав народу России прогресса и процветания."Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму его превосходительству президенту Российской федерации Владимиру Путину по случаю годовщины Дня Победы в его стране, король Салман пожелал... дружественному народу Российской Федерации прогресса и процветания", - говорится в заявлении, выложенном на странице МИД королевства в социальной сети X.В заявлении указывается, что аналогичную телеграмму с поздравлениями в адрес российского руководства направил и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.Россия отмечает 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd36be67dc01a33b1cc68d814d5be7f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саудовская аравия, в мире, владимир путин, салман бен абдель азиз аль сауд, россия, день победы — 2024
Саудовская Аравия, В мире, Владимир Путин, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Россия, День Победы — 2024

Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелав народу России прогресса и процветания.
"Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму его превосходительству президенту Российской федерации Владимиру Путину по случаю годовщины Дня Победы в его стране, король Салман пожелал... дружественному народу Российской Федерации прогресса и процветания", - говорится в заявлении, выложенном на странице МИД королевства в социальной сети X.
В заявлении указывается, что аналогичную телеграмму с поздравлениями в адрес российского руководства направил и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.
Россия отмечает 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
Вчера, 08:00
 
Саудовская АравияВ миреВладимир ПутинСалман бен Абдель Азиз Аль СаудРоссияДень Победы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала