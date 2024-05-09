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Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелав... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:20
2024-05-09T14:20
2024-05-09T14:44
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в мире
владимир путин
салман бен абдель азиз аль сауд
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелав народу России прогресса и процветания."Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму его превосходительству президенту Российской федерации Владимиру Путину по случаю годовщины Дня Победы в его стране, король Салман пожелал... дружественному народу Российской Федерации прогресса и процветания", - говорится в заявлении, выложенном на странице МИД королевства в социальной сети X.В заявлении указывается, что аналогичную телеграмму с поздравлениями в адрес российского руководства направил и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.Россия отмечает 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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саудовская аравия, в мире, владимир путин, салман бен абдель азиз аль сауд, россия, день победы — 2024
Саудовская Аравия, В мире, Владимир Путин, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Россия, День Победы — 2024
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелав народу России прогресса и процветания.
"Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму его превосходительству президенту Российской федерации Владимиру Путину по случаю годовщины Дня Победы в его стране, король Салман пожелал... дружественному народу Российской Федерации прогресса и процветания", - говорится в заявлении, выложенном на странице МИД королевства в социальной сети X.
В заявлении указывается, что аналогичную телеграмму с поздравлениями в адрес российского руководства направил и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.
Россия отмечает 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.