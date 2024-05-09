https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944941343.html

Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы

Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Путина с Днем Победы

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелав... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:20

2024-05-09T14:20

2024-05-09T14:44

саудовская аравия

в мире

владимир путин

салман бен абдель азиз аль сауд

россия

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями по случаю Дня Победы, пожелав народу России прогресса и процветания."Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительную телеграмму его превосходительству президенту Российской федерации Владимиру Путину по случаю годовщины Дня Победы в его стране, король Салман пожелал... дружественному народу Российской Федерации прогресса и процветания", - говорится в заявлении, выложенном на странице МИД королевства в социальной сети X.В заявлении указывается, что аналогичную телеграмму с поздравлениями в адрес российского руководства направил и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.Россия отмечает 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

саудовская аравия

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саудовская аравия, в мире, владимир путин, салман бен абдель азиз аль сауд, россия, день победы — 2024