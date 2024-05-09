Рейтинг@Mail.ru
Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944922259.html
Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей с Днем Победы
Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей с Днем Победы
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили жителей с 79-й годовщиной Победы. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:53
2024-05-09T12:53
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
денис пушилин
леонид пасечник
алексей кулемзин (донецк)
день победы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941932281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69d7d231596c0af096beacc03aed5a9f.jpg
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили жителей с 79-й годовщиной Победы. День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы. "Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашего государства. Но народ справился, одержал победу... Победа 45-го - наш неисчерпаемый источник силы, веры и мужества", - заявил Пушилин в видео, опубликованном на его Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что в республике проживают 68 ветеранов Великой Отечественной войны. "Низкий поклон вам, поколение Победителей! Все вместе вы написали одну из важнейших страниц мировой истории. ...Там четко и навсегда обозначено: ни сломить, ни победить русский народ невозможно! ...Тем, у кого короткая память, об этом напоминают наши современные герои – участники специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника. К поздравлениям также присоединились мэр Донецка Алексей Кулемзин, мэр Горловки Иван Приходько и мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941932281_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f59396dc1df0cecd36a55afa72975e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин, леонид пасечник, алексей кулемзин (донецк), день победы — 2024
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Алексей Кулемзин (Донецк), День Победы — 2024
Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей с Днем Победы

Пушилин и Пасечник поздравили жителей ДНР и ЛНР с 79-й годовщиной Победы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАктивист Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" раздает георгиевские ленточки прохожим в одном из торговых центров Владивостока
Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы раздает георгиевские ленточки прохожим в одном из торговых центров Владивостока - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили жителей с 79-й годовщиной Победы.
День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
Вчера, 08:00
"Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашего государства. Но народ справился, одержал победу... Победа 45-го - наш неисчерпаемый источник силы, веры и мужества", - заявил Пушилин в видео, опубликованном на его Telegram-канале.
Глава ДНР добавил, что в республике проживают 68 ветеранов Великой Отечественной войны.
"Низкий поклон вам, поколение Победителей! Все вместе вы написали одну из важнейших страниц мировой истории. ...Там четко и навсегда обозначено: ни сломить, ни победить русский народ невозможно! ...Тем, у кого короткая память, об этом напоминают наши современные герои – участники специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника.
К поздравлениям также присоединились мэр Донецка Алексей Кулемзин, мэр Горловки Иван Приходько и мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Вчера, 00:18
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинЛеонид ПасечникАлексей Кулемзин (Донецк)День Победы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала