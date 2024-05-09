https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944922259.html
Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей с Днем Победы
Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей с Днем Победы
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили жителей с 79-й годовщиной Победы. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:53
2024-05-09T12:53
2024-05-09T12:53
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
денис пушилин
леонид пасечник
алексей кулемзин (донецк)
день победы — 2024
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили жителей с 79-й годовщиной Победы. День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы. "Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашего государства. Но народ справился, одержал победу... Победа 45-го - наш неисчерпаемый источник силы, веры и мужества", - заявил Пушилин в видео, опубликованном на его Telegram-канале. Глава ДНР добавил, что в республике проживают 68 ветеранов Великой Отечественной войны. "Низкий поклон вам, поколение Победителей! Все вместе вы написали одну из важнейших страниц мировой истории. ...Там четко и навсегда обозначено: ни сломить, ни победить русский народ невозможно! ...Тем, у кого короткая память, об этом напоминают наши современные герои – участники специальной военной операции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника. К поздравлениям также присоединились мэр Донецка Алексей Кулемзин, мэр Горловки Иван Приходько и мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин, леонид пасечник, алексей кулемзин (донецк), день победы — 2024
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Алексей Кулемзин (Донецк), День Победы — 2024
Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей с Днем Победы
Пушилин и Пасечник поздравили жителей ДНР и ЛНР с 79-й годовщиной Победы