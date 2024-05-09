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Российский боец поздравил блокадницу Ленинграда с Днем Победы
Российский боец поздравил блокадницу Ленинграда с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Российский боец поздравил блокадницу Ленинграда с Днем Победы
Военнослужащий группировки войск прикрытия государственной границы с позывным "Бырик" поздравил свою бабушку, пережившую в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:17
2024-05-09T06:17
2024-05-09T06:17
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск прикрытия государственной границы с позывным "Бырик" поздравил свою бабушку, пережившую в годы Великой Отечественной войны блокаду Ленинграда с Днем Победы. "Сегодня у нас большой праздник - День Победы. Поздравляем всех россиян, особенно хочу передать привет бабушке, блокаднице Ленинграда. Бабушка с праздником. Скоро вернусь домой. Победа будет за нами!", - рассказал боец. Боец рассказал, что воюет за интересы России. "Моя задача заряжать оружие, бить врага нещадно", - сказал военнослужащий. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944845631.html
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россия, ленинград, украина, день победы, общество, вооруженные силы рф
Россия, Ленинград, Украина, День Победы, Общество, Вооруженные силы РФ
Российский боец поздравил блокадницу Ленинграда с Днем Победы
Боец группировки войск прикрытия "Бырик" поздравил свою бабушку с Днем Победы