https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944847925.html

Российский боец поздравил блокадницу Ленинграда с Днем Победы

Российский боец поздравил блокадницу Ленинграда с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Российский боец поздравил блокадницу Ленинграда с Днем Победы

Военнослужащий группировки войск прикрытия государственной границы с позывным "Бырик" поздравил свою бабушку, пережившую в годы Великой Отечественной войны... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T06:17

2024-05-09T06:17

2024-05-09T06:17

россия

ленинград

украина

день победы

общество

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944613416_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_ea4c149870515b2a06f43dcfc13a67a9.jpg

ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск прикрытия государственной границы с позывным "Бырик" поздравил свою бабушку, пережившую в годы Великой Отечественной войны блокаду Ленинграда с Днем Победы. "Сегодня у нас большой праздник - День Победы. Поздравляем всех россиян, особенно хочу передать привет бабушке, блокаднице Ленинграда. Бабушка с праздником. Скоро вернусь домой. Победа будет за нами!", - рассказал боец. Боец рассказал, что воюет за интересы России. "Моя задача заряжать оружие, бить врага нещадно", - сказал военнослужащий. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944845631.html

https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944845184.html

россия

ленинград

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ленинград, украина, день победы, общество, вооруженные силы рф