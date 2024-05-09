https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944845631.html
Артисты ЦВО поздравили ветеранов в Луганске с Днем Победы
Артисты ЦВО поздравили ветеранов в Луганске с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Артисты ЦВО поздравили ветеранов в Луганске с Днем Победы
Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО концертами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Луганске с Днем Победы, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:18
2024-05-09T05:18
2024-05-09T05:18
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центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО концертами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Луганске с Днем Победы, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые провели акцию "Песни Победы для ветеранов" в ЛНР. "Артисты творческого коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающих в Луганске, с наступающей 79-й годовщиной Победы советского народа над фашисткой Германией", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что военные артисты и представители администрации Луганской Народной Республики посетили ветеранов и организовали для них праздничные концерты под открытым небом, где музыканты на импровизированной сцене исполнили знаменитые произведения времен Великой Отечественной войны, такие как "Катюша", а также другие известные музыкальные композиции времен ВОВ. "Военнослужащие передали ветеранам поздравительные адреса и памятные подарки от командующего Центральным военным округом", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240509/kosmonavty-1944832392.html
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россия, луганск, луганская народная республика, центральный военный округ, день победы, общество, вооруженные силы рф
Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Центральный военный округ, День Победы, Общество, Вооруженные силы РФ
Артисты ЦВО поздравили ветеранов в Луганске с Днем Победы
Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО концертами поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в Луганске с Днем Победы, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ЦВО в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые провели акцию "Песни Победы для ветеранов" в ЛНР
.
"Артисты творческого коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ), проживающих в Луганске, с наступающей 79-й годовщиной Победы советского народа над фашисткой Германией", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что военные артисты и представители администрации Луганской Народной Республики посетили ветеранов и организовали для них праздничные концерты под открытым небом, где музыканты на импровизированной сцене исполнили знаменитые произведения времен Великой Отечественной войны, такие как "Катюша", а также другие известные музыкальные композиции времен ВОВ.
"Военнослужащие передали ветеранам поздравительные адреса и памятные подарки от командующего Центральным военным округом", - уточнили в МО РФ.