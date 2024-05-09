https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944845184.html

Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы

Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы

Военнослужащие ВДВ поздравили ветеранов с 79-ой годовщиной Победы, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T05:08

2024-05-09T05:08

2024-05-09T05:25

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воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Военнослужащие ВДВ поздравили ветеранов с 79-ой годовщиной Победы, сообщили в МО РФ. "Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 79-ой годовщиной Победы военнослужащие Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск", — рассказали в ведомстве. Уточняется, что у многих из этих военнослужащих деды и прадеды воевали на Запорожском направлении."Каждый ветеран приближал этот день рискуя своей жизнью, проявляя мужество и стойкость, проявленные в боях за свободу страны, были и остаются ярчайшим примером беззаветного служения Отечеству и любви к Родине для всех поколений. Десантники пожелали ветеранам — "долгих лет и как можно дольше оставаться в строю победителей, всегда сохранять бодрость духа и хорошее настроение. С Днем Великой Победы!" — сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944844690.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, общество, день победы — 2024