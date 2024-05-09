https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944845184.html
Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы
Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы
Военнослужащие ВДВ поздравили ветеранов с 79-ой годовщиной Победы, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:08
2024-05-09T05:08
2024-05-09T05:25
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
общество
день победы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Военнослужащие ВДВ поздравили ветеранов с 79-ой годовщиной Победы, сообщили в МО РФ. "Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 79-ой годовщиной Победы военнослужащие Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск", — рассказали в ведомстве. Уточняется, что у многих из этих военнослужащих деды и прадеды воевали на Запорожском направлении."Каждый ветеран приближал этот день рискуя своей жизнью, проявляя мужество и стойкость, проявленные в боях за свободу страны, были и остаются ярчайшим примером беззаветного служения Отечеству и любви к Родине для всех поколений. Десантники пожелали ветеранам — "долгих лет и как можно дольше оставаться в строю победителей, всегда сохранять бодрость духа и хорошее настроение. С Днем Великой Победы!" — сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944844690.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, общество, день победы — 2024
Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Общество, День Победы — 2024
Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы
МО: военнослужащие ВДВ поздравили ветеранов с 79-ой годовщиной Победы
ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Военнослужащие ВДВ поздравили ветеранов с 79-ой годовщиной Победы, сообщили в МО РФ.
"Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 79-ой годовщиной Победы военнослужащие Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск", — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что у многих из этих военнослужащих деды и прадеды воевали на Запорожском направлении.
"Каждый ветеран приближал этот день рискуя своей жизнью, проявляя мужество и стойкость, проявленные в боях за свободу страны, были и остаются ярчайшим примером беззаветного служения Отечеству и любви к Родине для всех поколений. Десантники пожелали ветеранам — "долгих лет и как можно дольше оставаться в строю победителей, всегда сохранять бодрость духа и хорошее настроение. С Днем Великой Победы!" — сообщили в Минобороны.