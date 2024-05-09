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Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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05:08 09.05.2024 (обновлено: 05:25 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944845184.html
Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы
Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы
Военнослужащие ВДВ поздравили ветеранов с 79-ой годовщиной Победы, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:08
2024-05-09T05:25
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
общество
день победы — 2024
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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Военнослужащие ВДВ поздравили ветеранов с 79-ой годовщиной Победы, сообщили в МО РФ. "Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 79-ой годовщиной Победы военнослужащие Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск", — рассказали в ведомстве. Уточняется, что у многих из этих военнослужащих деды и прадеды воевали на Запорожском направлении."Каждый ветеран приближал этот день рискуя своей жизнью, проявляя мужество и стойкость, проявленные в боях за свободу страны, были и остаются ярчайшим примером беззаветного служения Отечеству и любви к Родине для всех поколений. Десантники пожелали ветеранам — "долгих лет и как можно дольше оставаться в строю победителей, всегда сохранять бодрость духа и хорошее настроение. С Днем Великой Победы!" — сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944844690.html
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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, общество, день победы — 2024
Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Общество, День Победы — 2024
Десантники поздравили ветеранов с Днем Победы

МО: военнослужащие ВДВ поздравили ветеранов с 79-ой годовщиной Победы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Военнослужащие ВДВ поздравили ветеранов с 79-ой годовщиной Победы, сообщили в МО РФ.
"Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 79-ой годовщиной Победы военнослужащие Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск", — рассказали в ведомстве.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана с Днем Победы
05:04
Уточняется, что у многих из этих военнослужащих деды и прадеды воевали на Запорожском направлении.
"Каждый ветеран приближал этот день рискуя своей жизнью, проявляя мужество и стойкость, проявленные в боях за свободу страны, были и остаются ярчайшим примером беззаветного служения Отечеству и любви к Родине для всех поколений. Десантники пожелали ветеранам — "долгих лет и как можно дольше оставаться в строю победителей, всегда сохранять бодрость духа и хорошее настроение. С Днем Великой Победы!" — сообщили в Минобороны.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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РоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФОбществоДень Победы — 2024
 
 
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