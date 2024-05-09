Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944844690.html
Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана с Днем Победы
Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана с Днем Победы
Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана ВОВ, проживающего вблизи линии боевого соприкосновения, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:04
2024-05-09T05:04
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
ржев
день победы
вооруженные силы рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_0:122:3424:2048_1920x0_80_0_0_2262c8cc2f099fcbba2d52f704074d1a.jpg
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана ВОВ, проживающего вблизи линии боевого соприкосновения, сообщили в МО РФ. "В преддверии 79-ой годовщины Дня Победы, в приграничном к линии боевого соприкосновения населенном пункте в Запорожской области, военнослужащие группировки войск "Днепр" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Пушкарева Михаила Егоровича с праздником", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что ветеран начал свой фронтовой путь под Ржевом в 1943 году, когда ему было 17 лет. Был водителем грузового автомобиля. Освобождал Кёнисберг, дошел до Берлина, сейчас ему 99 лет. "Боевой путь Михаила Егоровича отмечен государственным наградами: орден "Отечественной войны II степени", медаль "За отвагу", медаль "За взятие Кёнинсберга", медаль "За Победу над Германией", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240508/artilleriya-1944566922.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
россия
запорожская область
ржев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939439821_360:114:2939:2048_1920x0_80_0_0_f067ff4fa9bb0e14e48eaea4dfeeed29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, ржев, день победы, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Ржев, День Победы, Вооруженные силы РФ, Общество
Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана с Днем Победы

В Запорожской области военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана ВОВ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана ВОВ, проживающего вблизи линии боевого соприкосновения, сообщили в МО РФ.
"В преддверии 79-ой годовщины Дня Победы, в приграничном к линии боевого соприкосновения населенном пункте в Запорожской области, военнослужащие группировки войск "Днепр" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Пушкарева Михаила Егоровича с праздником", - сообщили в МО РФ.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Артиллеристы поздравили ветеранов с Днем Победы залпом по позициям ВСУ
Вчера, 05:13
Сообщается, что ветеран начал свой фронтовой путь под Ржевом в 1943 году, когда ему было 17 лет. Был водителем грузового автомобиля. Освобождал Кёнисберг, дошел до Берлина, сейчас ему 99 лет.
"Боевой путь Михаила Егоровича отмечен государственным наградами: орден "Отечественной войны II степени", медаль "За отвагу", медаль "За взятие Кёнинсберга", медаль "За Победу над Германией", - сообщили в МО РФ.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
00:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьРжевДень ПобедыВооруженные силы РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала