https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944844690.html

Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана с Днем Победы

Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана с Днем Победы

Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана ВОВ, проживающего вблизи линии боевого соприкосновения, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T05:04

2024-05-09T05:04

2024-05-09T05:04

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Днепр" поздравили ветерана ВОВ, проживающего вблизи линии боевого соприкосновения, сообщили в МО РФ. "В преддверии 79-ой годовщины Дня Победы, в приграничном к линии боевого соприкосновения населенном пункте в Запорожской области, военнослужащие группировки войск "Днепр" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Пушкарева Михаила Егоровича с праздником", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что ветеран начал свой фронтовой путь под Ржевом в 1943 году, когда ему было 17 лет. Был водителем грузового автомобиля. Освобождал Кёнисберг, дошел до Берлина, сейчас ему 99 лет. "Боевой путь Михаила Егоровича отмечен государственным наградами: орден "Отечественной войны II степени", медаль "За отвагу", медаль "За взятие Кёнинсберга", медаль "За Победу над Германией", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240508/artilleriya-1944566922.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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россия, запорожская область, ржев, день победы, вооруженные силы рф, общество