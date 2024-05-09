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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы заявил о том, что Россия под его... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T03:38
2024-05-09T03:38
2024-05-09T04:44
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы заявил о том, что Россия под его руководством встала на борьбу за защиту суверенитета страны и обеспечение мира и безопасности в регионе, передает северокорейское агентство ЦТАК. "Товарищ Ким Чен Ын отметил, что сегодня российский народ под руководством президента, противостоя злобным вызовам и угрозам враждебных сил, решительно встал на справедливую борьбу за защиту суверенных прав страны и обеспечения мира и безопасности в регионе, достойно продолжает гордый дух поколения победителей войны", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на телеграмму. Кроме того, северокорейский лидер подчеркнул, что президент, армия и народ России нанесли поражение "гегемонистской политике и кулачному праву империализма", достигли новой победы в борьбе за построение справедливого и мирного многополярного мира, а также выразил твердую поддержку и солидарность с Россией. "Отметил, что в решающей борьбе со свирепым фашизмом, жестоко нарушающим судьбу человечества, российский народ смело преодолел невообразимые испытания и мучения, проявил беспримерную самоотверженность и героизм, благородный интернационализм и, в конце концов, совершил исторические заслуги, что защитил спокойствие Родины и спас глобальный мир", - говорится в сообщении агентства.
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россия, ким чен ын, владимир путин, день победы, в мире
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, День Победы, В мире
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы
Ким Чен Ын: Россия под руководством Путина встала на защиту суверенитета страны
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы заявил о том, что Россия под его руководством встала на борьбу за защиту суверенитета страны и обеспечение мира и безопасности в регионе, передает северокорейское агентство ЦТАК.
"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что сегодня российский народ под руководством президента, противостоя злобным вызовам и угрозам враждебных сил, решительно встал на справедливую борьбу за защиту суверенных прав страны и обеспечения мира и безопасности в регионе, достойно продолжает гордый дух поколения победителей войны", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на телеграмму.
Кроме того, северокорейский лидер подчеркнул, что президент, армия и народ России нанесли поражение "гегемонистской политике и кулачному праву империализма", достигли новой победы в борьбе за построение справедливого и мирного многополярного мира, а также выразил твердую поддержку и солидарность с Россией.
"Отметил, что в решающей борьбе со свирепым фашизмом, жестоко нарушающим судьбу человечества, российский народ смело преодолел невообразимые испытания и мучения, проявил беспримерную самоотверженность и героизм, благородный интернационализм и, в конце концов, совершил исторические заслуги, что защитил спокойствие Родины и спас глобальный мир", - говорится в сообщении агентства.