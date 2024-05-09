https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944841867.html

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем Победы

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы заявил о том, что Россия под его... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:38

2024-05-09T03:38

2024-05-09T04:44

россия

ким чен ын

владимир путин

день победы

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_0:228:3162:2007_1920x0_80_0_0_b17cf239585aa1bcba324b1a78895dbc.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня Победы заявил о том, что Россия под его руководством встала на борьбу за защиту суверенитета страны и обеспечение мира и безопасности в регионе, передает северокорейское агентство ЦТАК. "Товарищ Ким Чен Ын отметил, что сегодня российский народ под руководством президента, противостоя злобным вызовам и угрозам враждебных сил, решительно встал на справедливую борьбу за защиту суверенных прав страны и обеспечения мира и безопасности в регионе, достойно продолжает гордый дух поколения победителей войны", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на телеграмму. Кроме того, северокорейский лидер подчеркнул, что президент, армия и народ России нанесли поражение "гегемонистской политике и кулачному праву империализма", достигли новой победы в борьбе за построение справедливого и мирного многополярного мира, а также выразил твердую поддержку и солидарность с Россией. "Отметил, что в решающей борьбе со свирепым фашизмом, жестоко нарушающим судьбу человечества, российский народ смело преодолел невообразимые испытания и мучения, проявил беспримерную самоотверженность и героизм, благородный интернационализм и, в конце концов, совершил исторические заслуги, что защитил спокойствие Родины и спас глобальный мир", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240508/veterany-1944730716.html

https://ria.ru/20240507/pobeda-1944332678.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ким чен ын, владимир путин, день победы, в мире