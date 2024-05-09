https://ria.ru/20240509/pomosch-1945024812.html

Госдеп рассказал, когда США объявят о новых траншах военной помощи Украине

Госдеп рассказал, когда США объявят о новых траншах военной помощи Украине - РИА Новости, 09.05.2024

Госдеп рассказал, когда США объявят о новых траншах военной помощи Украине

США планируют в ближайшие несколько недель объявить о новых траншах военной помощи Украине, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:45

2024-05-09T21:45

2024-05-09T21:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

сергей лавров

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США планируют в ближайшие несколько недель объявить о новых траншах военной помощи Украине, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Не отключайтесь... Могу заверить вас, что в ближайшие несколько недель будут новые анонсы", - сообщил он на брифинге для СМИ. Ранее американские власти ассигновали 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на один миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, министерство обороны сша