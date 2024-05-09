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Госдеп рассказал, когда США объявят о новых траншах военной помощи Украине
Госдеп рассказал, когда США объявят о новых траншах военной помощи Украине - РИА Новости, 09.05.2024
Госдеп рассказал, когда США объявят о новых траншах военной помощи Украине
США планируют в ближайшие несколько недель объявить о новых траншах военной помощи Украине, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:45
2024-05-09T21:45
2024-05-09T21:59
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. США планируют в ближайшие несколько недель объявить о новых траншах военной помощи Украине, сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Не отключайтесь... Могу заверить вас, что в ближайшие несколько недель будут новые анонсы", - сообщил он на брифинге для СМИ. Ранее американские власти ассигновали 61 миллиард долларов на нужды Украины, выделили Киеву партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на один миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Госдеп рассказал, когда США объявят о новых траншах военной помощи Украине
Госдеп: США планируют объявить о новых траншах помощи ВСУ в ближайшие недели