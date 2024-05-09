https://ria.ru/20240509/polk-1944933660.html

В Антарктиде прошла акция "Бессмертный полк"

В Антарктиде прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2024

В Антарктиде прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла на станции "Восток" в Антарктиде, сообщили РИА Новости полярники. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:58

2024-05-09T13:58

2024-05-09T13:58

антарктида

россия

земля

владимир путин

акция "бессмертный полк"

день победы

день победы — 2024

общество

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла на станции "Восток" в Антарктиде, сообщили РИА Новости полярники. Сегодня у России самое большое представительство в Антарктиде - 10 станций, пять круглогодичных и пять сезонных. Большинство расположено на побережье. "Восток" - единственная российская антарктическая станция, которая находится в центре континента и расположена вблизи Южного геомагнитного полюса Земли. В январе 2024 года президент России Владимир Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса этой станции.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

антарктида, россия, земля, владимир путин, акция "бессмертный полк", день победы, день победы — 2024, общество