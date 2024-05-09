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В Антарктиде прошла акция "Бессмертный полк"
В Антарктиде прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2024
В Антарктиде прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла на станции "Восток" в Антарктиде, сообщили РИА Новости полярники. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:58
2024-05-09T13:58
2024-05-09T13:58
антарктида
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владимир путин
акция "бессмертный полк"
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла на станции "Восток" в Антарктиде, сообщили РИА Новости полярники. Сегодня у России самое большое представительство в Антарктиде - 10 станций, пять круглогодичных и пять сезонных. Большинство расположено на побережье. "Восток" - единственная российская антарктическая станция, которая находится в центре континента и расположена вблизи Южного геомагнитного полюса Земли. В январе 2024 года президент России Владимир Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса этой станции.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, россия, земля, владимир путин, акция "бессмертный полк", день победы, день победы — 2024, общество
Антарктида, Россия, Земля, Владимир Путин, Акция "Бессмертный полк", День Победы, День Победы — 2024, Общество
В Антарктиде прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" прошла на станции "Восток" в Антарктиде