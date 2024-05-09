https://ria.ru/20240509/politika-1944947076.html
Путин рассказал об отношениях России и Кубы
Путин рассказал об отношениях России и Кубы - РИА Новости, 09.05.2024
Путин рассказал об отношениях России и Кубы
Отношения России и Кубы основаны на чувствах дружбы и взаимного уважения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:47
2024-05-09T14:47
2024-05-09T14:47
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мигель диас-канель бермудес
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Отношения России и Кубы основаны на чувствах дружбы и взаимного уважения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. "Наши отношения с Кубой основаны на чувствах дружбы, взаимного уважения", - сказал Путин. Президент Кубы в среду принял участие в заседании юбилейного саммита Евразийского экономического осюза в расширенном составе в качестве лидера государства-наблюдателя, затем в неформальном обеде от имени российского президента. В День Победы он стал одним из почетных зарубежных гостей на параде Победы.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html
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в мире, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес
В мире, Куба, Россия, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес
Путин рассказал об отношениях России и Кубы
Путин: отношения РФ и Кубы основаны на дружбе и взаимном уважении