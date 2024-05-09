https://ria.ru/20240509/politika-1944947076.html

Путин рассказал об отношениях России и Кубы

Путин рассказал об отношениях России и Кубы - РИА Новости, 09.05.2024

Путин рассказал об отношениях России и Кубы

Отношения России и Кубы основаны на чувствах дружбы и взаимного уважения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:47

2024-05-09T14:47

2024-05-09T14:47

в мире

куба

россия

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Отношения России и Кубы основаны на чувствах дружбы и взаимного уважения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. "Наши отношения с Кубой основаны на чувствах дружбы, взаимного уважения", - сказал Путин. Президент Кубы в среду принял участие в заседании юбилейного саммита Евразийского экономического осюза в расширенном составе в качестве лидера государства-наблюдателя, затем в неформальном обеде от имени российского президента. В День Победы он стал одним из почетных зарубежных гостей на параде Победы.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html

куба

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в мире, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес