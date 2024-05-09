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Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 09.05.2024
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03:18 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pogoda-1944840874.html
Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных
Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 09.05.2024
Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных
Холодная погода в центре европейской России сохранится до середины следующей недели, к среде температура поднимется до 15 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T03:18
2024-05-09T03:18
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Холодная погода в центре европейской России сохранится до середины следующей недели, к среде температура поднимется до 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "После 9 мая температура будет повышаться, но все равно 10 мая уже прогнозируется 10-12 градусов, 11 мая даже ночные температуры будут 4-6, днем тоже около 10. Но и такая погода будет ниже нормы на 6-7 градусов. Только к середине следующей недели, ко вторнику-среде, температура тоже будет ниже нормы, но на 4 градуса. К среде столбик термометра будет подбираться к 15-градусной отметке. Это холодно для четвертой пятидневки мая, но в сравнении с холодом, который сейчас наблюдается, конечно, это повышение температуры", - сказал Вильфанд. По его словам, сильных осадков в эти дни не прогнозируется.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных

Вильфанд: холод в Центральной России сохранится до середины следующей недели

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСнег в Москве
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Холодная погода в центре европейской России сохранится до середины следующей недели, к среде температура поднимется до 15 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"После 9 мая температура будет повышаться, но все равно 10 мая уже прогнозируется 10-12 градусов, 11 мая даже ночные температуры будут 4-6, днем тоже около 10. Но и такая погода будет ниже нормы на 6-7 градусов. Только к середине следующей недели, ко вторнику-среде, температура тоже будет ниже нормы, но на 4 градуса. К среде столбик термометра будет подбираться к 15-градусной отметке. Это холодно для четвертой пятидневки мая, но в сравнении с холодом, который сейчас наблюдается, конечно, это повышение температуры", - сказал Вильфанд.
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По его словам, сильных осадков в эти дни не прогнозируется.
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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