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В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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13:19 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/poezd-1944928111.html
В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы
В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы
Тематический поезд, приуроченный ко Дню Победы, запустили в метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:19
2024-05-09T13:19
общество
москва
максим ликсутов
россия
день победы
день победы — 2024
департамент транспорта г. москвы
метро
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тематический поезд, приуроченный ко Дню Победы, запустили в метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Мы запустили новый праздничный тематический поезд к 9 Мая... Тематический поезд оформлен в красно-оранжевых тонах и украшен архивными фотографиями времен Великой Отечественной войны: портретами солдат и мирных граждан, пейзажами с военной техникой", - говорится в сообщении. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, состав украсили в единой городской стилистике празднования Дня Победы, сам поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии метро. Отмечается, что поезд будет курсировать до 23 июня включительно.
https://ria.ru/20240506/poezd-1944147313.html
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общество, москва, максим ликсутов , россия, день победы, день победы — 2024, департамент транспорта г. москвы, метро
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Россия, День Победы, День Победы — 2024, Департамент транспорта г. Москвы, Метро
В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы

В московском метро запустили тематический поезд с архивными фотографиями

© Фото : Дептранс МосквыТематический поезд, приуроченный ко Дню Победы, в метро Москвы
Тематический поезд, приуроченный ко Дню Победы, в метро Москвы - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Дептранс Москвы
Тематический поезд, приуроченный ко Дню Победы, в метро Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тематический поезд, приуроченный ко Дню Победы, запустили в метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Мы запустили новый праздничный тематический поезд к 9 Мая... Тематический поезд оформлен в красно-оранжевых тонах и украшен архивными фотографиями времен Великой Отечественной войны: портретами солдат и мирных граждан, пейзажами с военной техникой", - говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, состав украсили в единой городской стилистике празднования Дня Победы, сам поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии метро.
Отмечается, что поезд будет курсировать до 23 июня включительно.
Тематический состав, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны. 6 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В московском метро запустили тематический состав к годовщине Победы
6 мая, 14:40
 
ОбществоМоскваМаксим ЛиксутовРоссияДень ПобедыДень Победы — 2024Департамент транспорта г. МосквыМетро
 
 
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