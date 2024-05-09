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В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы
В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы
Тематический поезд, приуроченный ко Дню Победы, запустили в метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:19
2024-05-09T13:19
2024-05-09T13:19
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департамент транспорта г. москвы
метро
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тематический поезд, приуроченный ко Дню Победы, запустили в метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Мы запустили новый праздничный тематический поезд к 9 Мая... Тематический поезд оформлен в красно-оранжевых тонах и украшен архивными фотографиями времен Великой Отечественной войны: портретами солдат и мирных граждан, пейзажами с военной техникой", - говорится в сообщении. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, состав украсили в единой городской стилистике празднования Дня Победы, сам поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии метро. Отмечается, что поезд будет курсировать до 23 июня включительно.
https://ria.ru/20240506/poezd-1944147313.html
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Общество, Москва, Максим Ликсутов , Россия, День Победы, День Победы — 2024, Департамент транспорта г. Москвы, Метро
В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы
В московском метро запустили тематический поезд с архивными фотографиями