https://ria.ru/20240509/poezd-1944928111.html

В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы

В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В московском метро запустили тематический поезд ко Дню Победы

Тематический поезд, приуроченный ко Дню Победы, запустили в метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:19

2024-05-09T13:19

2024-05-09T13:19

общество

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максим ликсутов

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день победы

день победы — 2024

департамент транспорта г. москвы

метро

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Тематический поезд, приуроченный ко Дню Победы, запустили в метро Москвы, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "Мы запустили новый праздничный тематический поезд к 9 Мая... Тематический поезд оформлен в красно-оранжевых тонах и украшен архивными фотографиями времен Великой Отечественной войны: портретами солдат и мирных граждан, пейзажами с военной техникой", - говорится в сообщении. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, состав украсили в единой городской стилистике празднования Дня Победы, сам поезд будет курсировать на Арбатско-Покровской линии метро. Отмечается, что поезд будет курсировать до 23 июня включительно.

https://ria.ru/20240506/poezd-1944147313.html

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