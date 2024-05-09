https://ria.ru/20240509/pobeda-1944970336.html

Сотни людей возложили цветы к памятнику "Алеша" в Пловдиве в День Победы

Сотни людей возложили цветы к памятнику "Алеша" в Пловдиве в День Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Сотни людей возложили цветы к памятнику "Алеша" в Пловдиве в День Победы

Сотни граждан Болгарии и российских соотечественников в День Победы возложили цветы к памятнику "Алеша" в болгарском городе Пловдив, где ранее удалось добиться... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:17

2024-05-09T16:17

2024-05-09T16:25

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день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сотни граждан Болгарии и российских соотечественников в День Победы возложили цветы к памятнику "Алеша" в болгарском городе Пловдив, где ранее удалось добиться сохранения этого монумента, сообщили в посольстве РФ в Софии. "Торжественный митинг-концерт состоялся у памятника советскому воину-освободителю "Алеша" в Пловдиве... Сотни болгарских граждан и российских соотечественников возложили цветы к "Алеше" в знак признательности за освобождение от "коричневой чумы". На многих из них гордо светилась георгиевская ленточка - символ Победы и неувядающей памяти о ней", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российской дипмиссии. Ранее о подготовке торжественной церемонии сообщал болгарский депутат Иван Петков, который отметил, что на празднование планировали приехать жители со всей страны: из Софии, Пазарджика, Ямбола и многих других болгарских городов. По его словам, одна из целей мероприятия - продемонстрировать, что болгарское общество против сноса монументов героям Второй мировой войны. "Сила духа, мужество и выдержка советского народа оказались крепче, чем амбиции Гитлера и его пособников. Разгром нацизма стал эпохальным событием для всего мира, а для нашей страны – великим праздником освобождения от смертельной угрозы", - подчеркнула посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова в своей речи на мероприятии. В начале 2024 года в муниципальный совет Пловдива внесли предложение о демонтаже и переносе памятника "Алеша" в Музей коммунистического искусства. Активисты БСП тогда организовали протест против демонтажа. Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" был открыт в Пловдиве в 1957 году. Он представляет собой 11-метровую скульптуру советского солдата, смотрящего на восток. В его руке ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), направленный к земле. К монументу, стоящему посреди большой смотровой площадки, ведет широкая лестница из 100 ступеней. Благодаря удачному расположению памятника его можно увидеть почти из любой точки города.

https://ria.ru/20240508/shestvie-1944806573.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пловдив, болгария, россия, элеонора митрофанова, день победы, день победы — 2024