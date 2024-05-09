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Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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15:48 09.05.2024 (обновлено: 15:50 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944963609.html
Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы
Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы
Ни одна из стран антигитлеровской коалиции не направила России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:48
2024-05-09T15:50
россия
дмитрий песков
день победы — 2024
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ни одна из стран антигитлеровской коалиции не направила России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Насколько мне известно, нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прислала ли какая-нибудь из западных стран-союзников по антигитлеровской коалиции России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.
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россия, дмитрий песков, день победы — 2024, в мире, вторая мировая война (1939-1945)
Россия, Дмитрий Песков, День Победы — 2024, В мире, Вторая мировая война (1939-1945)
Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы

Песков: страны антигитлеровской коалиции не приглашали РФ на празднование Победы

© РИА Новости / Георгий Хомзор | Перейти в медиабанкСоветские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе
Советские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Георгий Хомзор
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Советские и американские военнослужащие встречаются на реке Эльбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ни одна из стран антигитлеровской коалиции не направила России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Насколько мне известно, нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прислала ли какая-нибудь из западных стран-союзников по антигитлеровской коалиции России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Вчера, 00:18
 
РоссияДмитрий ПесковДень Победы — 2024В миреВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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