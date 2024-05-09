https://ria.ru/20240509/pobeda-1944963609.html

Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы

Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы

Ни одна из стран антигитлеровской коалиции не направила России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:48

2024-05-09T15:48

2024-05-09T15:50

россия

дмитрий песков

день победы — 2024

в мире

вторая мировая война (1939-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787487539_0:210:2276:1490_1920x0_80_0_0_8fd2d9f2a10652eda142f55a84cf8778.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ни одна из стран антигитлеровской коалиции не направила России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Насколько мне известно, нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прислала ли какая-нибудь из западных стран-союзников по антигитлеровской коалиции России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, день победы — 2024, в мире, вторая мировая война (1939-1945)