https://ria.ru/20240509/pobeda-1944963609.html
Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы
Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы
Ни одна из стран антигитлеровской коалиции не направила России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:48
2024-05-09T15:48
2024-05-09T15:50
россия
дмитрий песков
день победы — 2024
в мире
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ни одна из стран антигитлеровской коалиции не направила России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Насколько мне известно, нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, прислала ли какая-нибудь из западных стран-союзников по антигитлеровской коалиции России приглашения на праздничные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, день победы — 2024, в мире, вторая мировая война (1939-1945)
Россия, Дмитрий Песков, День Победы — 2024, В мире, Вторая мировая война (1939-1945)
Союзники по борьбе с Гитлером не пригласили Россию на празднование Победы
Песков: страны антигитлеровской коалиции не приглашали РФ на празднование Победы