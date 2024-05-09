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Глава Югры поздравила ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:53 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944948625.html
Глава Югры поздравила ветеранов с Днем Победы
Глава Югры поздравила ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Глава Югры поздравила ветеранов с Днем Победы
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны, а также семьи югорчан, участвующих в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:53
2024-05-09T14:53
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургут
венгрия
ханты-мансийск
наталья комарова
югра
день победы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны, а также семьи югорчан, участвующих в специальной военной операции, сообщает департамент внутренней политики Югры. Телефонные поздравления губернатор автономного округа проводит ежегодно 9 мая. Так, звонок от губернатора приняли 102-летняя жительница Сургута Хана Дворкина, участвовавшая в обороне Ленинграда, Павел Орешкин, который принимал участие в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии с 1956 по 1960 годы, Виталий Стпепанович, участник боевых действий в Венгрии, а также Николай Морозов из посёлка Междуреченский, Александра Николаюк из Пыть-Яха, Виталий Шолобода из Сургута и Софья Кузнецова из Ханты-Мансийска. "Также Наталья Комарова позвонила семьям военнослужащих – участников специальной военной операции, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. Глава региона передала поздравления от югорчан, поблагодарила за службу", - добавили в департаменте. Помимо этого, Комарова открыла медиамарафон "Сыны Великой Победы", который в течение дня проходит 9 мая в эфире телеканала "Югра". В прямом эфире гости в студии и онлайн рассказывают истории своих семей, делятся подробностями реализуемых ими патриотических проектов, на протяжении всего дня проходят прямые включения из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов - с мест проведения всероссийских акций.
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общество, сургут, венгрия, ханты-мансийск, наталья комарова, югра, день победы, день победы — 2024
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Сургут, Венгрия, Ханты-Мансийск, Наталья Комарова, Югра, День Победы, День Победы — 2024
Глава Югры поздравила ветеранов с Днем Победы

Глава Югры Комарова поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая

© Фото : пресс-центр правительства ЮгрыГлава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-центр правительства Югры
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны, а также семьи югорчан, участвующих в специальной военной операции, сообщает департамент внутренней политики Югры.
Телефонные поздравления губернатор автономного округа проводит ежегодно 9 мая. Так, звонок от губернатора приняли 102-летняя жительница Сургута Хана Дворкина, участвовавшая в обороне Ленинграда, Павел Орешкин, который принимал участие в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии с 1956 по 1960 годы, Виталий Стпепанович, участник боевых действий в Венгрии, а также Николай Морозов из посёлка Междуреченский, Александра Николаюк из Пыть-Яха, Виталий Шолобода из Сургута и Софья Кузнецова из Ханты-Мансийска.
"Также Наталья Комарова позвонила семьям военнослужащих – участников специальной военной операции, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. Глава региона передала поздравления от югорчан, поблагодарила за службу", - добавили в департаменте.
Помимо этого, Комарова открыла медиамарафон "Сыны Великой Победы", который в течение дня проходит 9 мая в эфире телеканала "Югра". В прямом эфире гости в студии и онлайн рассказывают истории своих семей, делятся подробностями реализуемых ими патриотических проектов, на протяжении всего дня проходят прямые включения из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов - с мест проведения всероссийских акций.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутВенгрияХанты-МансийскНаталья КомароваЮграДень ПобедыДень Победы — 2024
 
 
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