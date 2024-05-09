https://ria.ru/20240509/pobeda-1944948625.html

Глава Югры поздравила ветеранов с Днем Победы

Глава Югры поздравила ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Глава Югры поздравила ветеранов с Днем Победы

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны, а также семьи югорчан, участвующих в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:53

2024-05-09T14:53

2024-05-09T14:53

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургут

венгрия

ханты-мансийск

наталья комарова

югра

день победы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны, а также семьи югорчан, участвующих в специальной военной операции, сообщает департамент внутренней политики Югры. Телефонные поздравления губернатор автономного округа проводит ежегодно 9 мая. Так, звонок от губернатора приняли 102-летняя жительница Сургута Хана Дворкина, участвовавшая в обороне Ленинграда, Павел Орешкин, который принимал участие в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии с 1956 по 1960 годы, Виталий Стпепанович, участник боевых действий в Венгрии, а также Николай Морозов из посёлка Междуреченский, Александра Николаюк из Пыть-Яха, Виталий Шолобода из Сургута и Софья Кузнецова из Ханты-Мансийска. "Также Наталья Комарова позвонила семьям военнослужащих – участников специальной военной операции, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. Глава региона передала поздравления от югорчан, поблагодарила за службу", - добавили в департаменте. Помимо этого, Комарова открыла медиамарафон "Сыны Великой Победы", который в течение дня проходит 9 мая в эфире телеканала "Югра". В прямом эфире гости в студии и онлайн рассказывают истории своих семей, делятся подробностями реализуемых ими патриотических проектов, на протяжении всего дня проходят прямые включения из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов - с мест проведения всероссийских акций.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

сургут

венгрия

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сургут, венгрия, ханты-мансийск, наталья комарова, югра, день победы, день победы — 2024