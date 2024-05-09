Глава Югры поздравила ветеранов с Днем Победы
Глава Югры Комарова поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с 9 Мая
© Фото : пресс-центр правительства ЮгрыГлава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила с 9 Мая ветеранов Великой Отечественной войны, а также семьи югорчан, участвующих в специальной военной операции, сообщает департамент внутренней политики Югры.
Телефонные поздравления губернатор автономного округа проводит ежегодно 9 мая. Так, звонок от губернатора приняли 102-летняя жительница Сургута Хана Дворкина, участвовавшая в обороне Ленинграда, Павел Орешкин, который принимал участие в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии с 1956 по 1960 годы, Виталий Стпепанович, участник боевых действий в Венгрии, а также Николай Морозов из посёлка Междуреченский, Александра Николаюк из Пыть-Яха, Виталий Шолобода из Сургута и Софья Кузнецова из Ханты-Мансийска.
"Также Наталья Комарова позвонила семьям военнослужащих – участников специальной военной операции, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. Глава региона передала поздравления от югорчан, поблагодарила за службу", - добавили в департаменте.
Помимо этого, Комарова открыла медиамарафон "Сыны Великой Победы", который в течение дня проходит 9 мая в эфире телеканала "Югра". В прямом эфире гости в студии и онлайн рассказывают истории своих семей, делятся подробностями реализуемых ими патриотических проектов, на протяжении всего дня проходят прямые включения из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и других городов - с мест проведения всероссийских акций.