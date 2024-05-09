https://ria.ru/20240509/pobeda-1944926720.html

День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров

День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров - РИА Новости, 09.05.2024

День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что День Победы напоминает о цене мира и свободы. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:16

2024-05-09T13:16

2024-05-09T13:16

общество

россия

рамзан кадыров

день победы — 2024

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 9 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что День Победы напоминает о цене мира и свободы. "День Победы... напоминает нам о цене мира и свободы, за которые стоит бороться и защищать. Сегодня наши доблестные воины на западных рубежах России продолжают благородное дело своих отцов и дедов, уничтожая ростки национализма. Нет сомнений, что победа в этой борьбе будет за нами!" — написал Кадыров. Он добавил, что подвиг советских воинов и тружеников тыла стал ярким примером мужества, самоотверженности и неподдельного патриотизма. "В этот знаменательный день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, с честью пронесших Красное знамя Победы до самого Берлина, вспоминаем героически павших солдат, подаривших нам мир и спокойствие на долгие годы. Память о тех, кто возложил свои жизни на алтарь Победы, навсегда останется в наших сердцах", — отметил глава республики.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, рамзан кадыров, день победы — 2024, чеченская республика (чечня)