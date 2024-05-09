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День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров - РИА Новости, 09.05.2024
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13:16 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944926720.html
День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров
День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров - РИА Новости, 09.05.2024
День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что День Победы напоминает о цене мира и свободы. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:16
2024-05-09T13:16
общество
россия
рамзан кадыров
день победы — 2024
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 9 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что День Победы напоминает о цене мира и свободы. "День Победы... напоминает нам о цене мира и свободы, за которые стоит бороться и защищать. Сегодня наши доблестные воины на западных рубежах России продолжают благородное дело своих отцов и дедов, уничтожая ростки национализма. Нет сомнений, что победа в этой борьбе будет за нами!" — написал Кадыров. Он добавил, что подвиг советских воинов и тружеников тыла стал ярким примером мужества, самоотверженности и неподдельного патриотизма. "В этот знаменательный день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, с честью пронесших Красное знамя Победы до самого Берлина, вспоминаем героически павших солдат, подаривших нам мир и спокойствие на долгие годы. Память о тех, кто возложил свои жизни на алтарь Победы, навсегда останется в наших сердцах", — отметил глава республики.
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общество, россия, рамзан кадыров, день победы — 2024, чеченская республика (чечня)
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, День Победы — 2024, Чеченская республика (Чечня)
День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: День Победы напоминает о цене мира и свободы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДень Победы
День Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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День Победы. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что День Победы напоминает о цене мира и свободы.
"День Победы... напоминает нам о цене мира и свободы, за которые стоит бороться и защищать. Сегодня наши доблестные воины на западных рубежах России продолжают благородное дело своих отцов и дедов, уничтожая ростки национализма. Нет сомнений, что победа в этой борьбе будет за нами!" — написал Кадыров.
Он добавил, что подвиг советских воинов и тружеников тыла стал ярким примером мужества, самоотверженности и неподдельного патриотизма. "В этот знаменательный день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, с честью пронесших Красное знамя Победы до самого Берлина, вспоминаем героически павших солдат, подаривших нам мир и спокойствие на долгие годы. Память о тех, кто возложил свои жизни на алтарь Победы, навсегда останется в наших сердцах", — отметил глава республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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