https://ria.ru/20240509/pobeda-1944925512.html

Игорь Руденя в Ржеве принял участие в торжествах в честь Дня Победы

Игорь Руденя в Ржеве принял участие в торжествах в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Игорь Руденя в Ржеве принял участие в торжествах в честь Дня Победы

В Ржеве у стелы "Ржев – город воинской славы" прошло торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:09

2024-05-09T13:09

2024-05-09T13:14

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день победы — 2024

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ТВЕРЬ, 9 мая - РИА Новости. В Ржеве у стелы "Ржев – город воинской славы" прошло торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-служба облправительства.Участие в нем приняли ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, ветераны боевых действий, губернатор Тверской области Игорь Руденя, сенатор РФ Людмила Скаковская, депутат Госудумы РФ Сергей Веремеенко, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, представители общественных организаций, жители и гости города."Здесь, подо Ржевом, в 1942 -1943 годах развернулась ожесточенная битва, во многом обеспечившая коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Мужество героев Ржевской битвы не позволило врагу реализовать ни одну из своих стратегических и тактических целей. Мы безмерно благодарны нашим дорогим ветеранам за Великую Победу, за пример, как надо защищать Родину! Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем чтить их подвиг, учиться у поколения победителей беззаветно служить Отечеству", приводятся в сообщении слова Рудени.Губернатор подчеркнул, что сегодня российские военнослужащие, повторяя подвиги дедов и прадедов, вновь самоотверженно сражаются против нацистов, отстаивают безопасность, суверенитет и будущее России."Мы полностью уверены, что, как и 79 лет назад, нацизм будет разгромлен и победа будет за нами!", - сказал глава региона.У стелы состоялось прохождение войск Ржевского гарнизона. В парадном строю также прошли кадеты и юнармейцы.Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших в боях красноармейцев, возложили цветы к стеле "Ржев-город воинской славы" и Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Соборной горе и Вечному огню.В Тверской области торжества в честь Дня Победы начались у мемориала Советскому солдату. Там состоялась церемония возложения цветов, прошла минута молчания.В Твери торжественные мероприятия пройдут у Обелиска Победы, стелы "Город воинской славы". На площади святого Благоверного князя Михаила Тверского состоится прохождение войск Тверского территориального гарнизона.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ржев, россия, тверь, игорь руденя, день победы, день победы — 2024