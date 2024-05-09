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В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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10:08 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944873028.html
В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы
В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы
Автопробег в честь Дня Победы стартовал в городе Геническ Херсонской области - в акции, которая затронет целый ряд населенных пунктов региона, задействовано... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:08
2024-05-09T10:08
россия
херсонская область
день победы
день победы — 2024
общество
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Автопробег в честь Дня Победы стартовал в городе Геническ Херсонской области - в акции, которая затронет целый ряд населенных пунктов региона, задействовано более 15 автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Автопробег стартовал на проспекте Мира. Автомобили украшены российскими флагами, георгиевскими лентами и репликами Знамени Победы. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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россия, херсонская область , день победы, день победы — 2024, общество
Россия, Херсонская область , День Победы, День Победы — 2024, Общество
В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы

В городе Геническ Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы

© РИА НовостиВ Геническе Херсонской области стартовал автопробег, посвященный Дню Победы. Кадр видео
В Геническе Херсонской области стартовал автопробег, посвященный Дню Победы. Кадр видео
© РИА Новости
В Геническе Херсонской области стартовал автопробег, посвященный Дню Победы. Кадр видео
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Автопробег в честь Дня Победы стартовал в городе Геническ Херсонской области - в акции, которая затронет целый ряд населенных пунктов региона, задействовано более 15 автомобилей, передает корреспондент РИА Новости.
Автопробег стартовал на проспекте Мира. Автомобили украшены российскими флагами, георгиевскими лентами и репликами Знамени Победы.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Велосипед - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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РоссияХерсонская областьДень ПобедыДень Победы — 2024Общество
 
 
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