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В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы
В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024
В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы
Автопробег в честь Дня Победы стартовал в городе Геническ Херсонской области - в акции, которая затронет целый ряд населенных пунктов региона, задействовано... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:08
2024-05-09T10:08
2024-05-09T10:08
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херсонская область
день победы
день победы — 2024
общество
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Автопробег в честь Дня Победы стартовал в городе Геническ Херсонской области - в акции, которая затронет целый ряд населенных пунктов региона, задействовано более 15 автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Автопробег стартовал на проспекте Мира. Автомобили украшены российскими флагами, георгиевскими лентами и репликами Знамени Победы. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240504/pobeda-1943828452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , день победы, день победы — 2024, общество
Россия, Херсонская область , День Победы, День Победы — 2024, Общество
В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы
В городе Геническ Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы