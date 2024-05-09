https://ria.ru/20240509/pobeda-1944873028.html

В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы

В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы

Автопробег в честь Дня Победы стартовал в городе Геническ Херсонской области - в акции, которая затронет целый ряд населенных пунктов региона, задействовано... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:08

2024-05-09T10:08

2024-05-09T10:08

россия

херсонская область

день победы

день победы — 2024

общество

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ГЕНИЧЕСК, 9 мая - РИА Новости. Автопробег в честь Дня Победы стартовал в городе Геническ Херсонской области - в акции, которая затронет целый ряд населенных пунктов региона, задействовано более 15 автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Автопробег стартовал на проспекте Мира. Автомобили украшены российскими флагами, георгиевскими лентами и репликами Знамени Победы. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240504/pobeda-1943828452.html

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, херсонская область , день победы, день победы — 2024, общество