https://ria.ru/20240509/pobeda-1944868157.html

Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма

Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма - РИА Новости, 09.05.2024

Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма

Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться, заявил в поздравлении с Днём Победы генпрокурор РФ... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:32

2024-05-09T09:32

2024-05-09T09:32

россия

игорь краснов

общество

день победы — 2024

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться, заявил в поздравлении с Днём Победы генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Он навсегда останется днем национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал все силы на фронте и в тылу. Их мужество, героизм и беззаветная преданность родине стали вечным примером. Мы помним уроки борьбы с фашизмом. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться прокурорами", - сказал Краснов.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, игорь краснов, общество, день победы — 2024, генеральная прокуратура рф