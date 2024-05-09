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Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма - РИА Новости, 09.05.2024
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09:32 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944868157.html
Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма
Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма - РИА Новости, 09.05.2024
Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма
Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться, заявил в поздравлении с Днём Победы генпрокурор РФ... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:32
2024-05-09T09:32
россия
игорь краснов
общество
день победы — 2024
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться, заявил в поздравлении с Днём Победы генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Он навсегда останется днем национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал все силы на фронте и в тылу. Их мужество, героизм и беззаветная преданность родине стали вечным примером. Мы помним уроки борьбы с фашизмом. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться прокурорами", - сказал Краснов.
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россия, игорь краснов, общество, день победы — 2024, генеральная прокуратура рф
Россия, Игорь Краснов, Общество, День Победы — 2024, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокурор в День Победы пообещал жестко пресекать проявления неонацизма

Краснов: любые попытки посягательства на суверенитет РФ будут жестко пресекаться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться, заявил в поздравлении с Днём Победы генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Он навсегда останется днем национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал все силы на фронте и в тылу. Их мужество, героизм и беззаветная преданность родине стали вечным примером. Мы помним уроки борьбы с фашизмом. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться прокурорами", - сказал Краснов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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РоссияИгорь КрасновОбществоДень Победы — 2024Генеральная прокуратура РФ
 
 
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