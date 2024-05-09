Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы и поблагодарил за веру и любовь к РФ
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПраздничное оформление к Дню Победы возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве
Праздничное оформление к Дню Победы возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте в Москве
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин в видеопоздравлении, опубликованном в Telegram-канале, поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной войне, он также поблагодарил их за помощь и поддержку, за веру и любовь к России.
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"Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днём Победы. 79 лет назад завершилась Великая Отечественная война, священная война за свободу и независимость, за будущее наших детей и внуков, за добро, правду и справедливость", - сказал Собянин.
Он отметил, что 9 мая – это праздник, который встречают уже 4 послевоенных поколения. Ветераны обеспечили мир и безопасность Отечества на 7 десятилетий ценой огромных жертв и лишений, добавил мэр.
"В эти светлые майские дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться, как это делали они. Спасибо вам, дорогие ветераны, за победу. Спасибо, дорогие москвичи, за помощь и поддержку, за веру и любовь к России", - добавил Собянин.
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