https://ria.ru/20240509/pobeda-1944856641.html

Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Мэр столицы Сергей Собянин в видеопоздравлении, опубликованном в Telegram-канале, поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:35

2024-05-09T08:35

2024-05-09T08:35

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин в видеопоздравлении, опубликованном в Telegram-канале, поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы в Великой Отечественной войне, он также поблагодарил их за помощь и поддержку, за веру и любовь к России. "Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днём Победы. 79 лет назад завершилась Великая Отечественная война, священная война за свободу и независимость, за будущее наших детей и внуков, за добро, правду и справедливость", - сказал Собянин. Он отметил, что 9 мая – это праздник, который встречают уже 4 послевоенных поколения. Ветераны обеспечили мир и безопасность Отечества на 7 десятилетий ценой огромных жертв и лишений, добавил мэр. "В эти светлые майские дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться, как это делали они. Спасибо вам, дорогие ветераны, за победу. Спасибо, дорогие москвичи, за помощь и поддержку, за веру и любовь к России", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20240507/pobeda-1944332678.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей собянин, день победы — 2024, москва