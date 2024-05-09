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В Кремле прошли переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 09.05.2024
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18:17 09.05.2024 (обновлено: 20:14 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/peregovory-1944995458.html
В Кремле прошли переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау
В Кремле прошли переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 09.05.2024
В Кремле прошли переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау
Президенты России и Гвинеи-Бисау Владимир Путин и Умару Сисоку Эмбало провели переговоры в Кремле. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:17
2024-05-09T20:14
гвинея-бисау
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президенты России и Гвинеи-Бисау Владимир Путин и Умару Сисоку Эмбало провели переговоры в Кремле.Российский лидер предложил коллеге обсудить реализацию двусторонних договоренностей в различных областях, а также рассмотреть дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.Он напомнил, что в свое время Москва сделала определенный вклад в поддержку борьбы западноафриканского государства за независимость, а в прошлом году страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений."Солидарны в подходах к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня, выступаем с близких позиций, что касается формирования многополярного миропорядка, безопасности", — отметил Путин.Сейчас идет работа по организации первой министерской конференции форума "Россия — Африка", которая состоится в ноябре в Сочи, и Москва, как подчеркнул президент, рассчитывает на участие в ней главы МИД Гвинеи-Бисау.Эмбало, в свою очередь, заявил, что Россия всегда может рассчитывать на его страну как на неизменного партнера.Он также выразил надежду, что когда-нибудь Путин совершит турне по Африке и включит в повестку дня Гвинею-Бисау.Перед встречей главы государств приняли участие в параде Победы на Красной площади. Затем они вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Кубы и Лаоса возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
https://ria.ru/20240319/gvineya-bisau-1934346151.html
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гвинея-бисау, россия, владимир путин, эмомали рахмон, мигель диас-канель бермудес, москва, политика
Гвинея-Бисау, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Мигель Диас-Канель Бермудес, Москва, Политика
В Кремле прошли переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау

В Кремле прошли переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президенты России и Гвинеи-Бисау Владимир Путин и Умару Сисоку Эмбало провели переговоры в Кремле.
Российский лидер предложил коллеге обсудить реализацию двусторонних договоренностей в различных областях, а также рассмотреть дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.
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Он напомнил, что в свое время Москва сделала определенный вклад в поддержку борьбы западноафриканского государства за независимость, а в прошлом году страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений.
"Солидарны в подходах к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня, выступаем с близких позиций, что касается формирования многополярного миропорядка, безопасности", — отметил Путин.
Сейчас идет работа по организации первой министерской конференции форума "Россия — Африка", которая состоится в ноябре в Сочи, и Москва, как подчеркнул президент, рассчитывает на участие в ней главы МИД Гвинеи-Бисау.
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Эмбало, в свою очередь, заявил, что Россия всегда может рассчитывать на его страну как на неизменного партнера.
Он также выразил надежду, что когда-нибудь Путин совершит турне по Африке и включит в повестку дня Гвинею-Бисау.
Перед встречей главы государств приняли участие в параде Победы на Красной площади. Затем они вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Кубы и Лаоса возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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