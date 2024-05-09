https://ria.ru/20240509/peregovory-1944995458.html

В Кремле прошли переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау

В Кремле прошли переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау - РИА Новости, 09.05.2024

В Кремле прошли переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау

Президенты России и Гвинеи-Бисау Владимир Путин и Умару Сисоку Эмбало провели переговоры в Кремле. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:17

2024-05-09T18:17

2024-05-09T20:14

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президенты России и Гвинеи-Бисау Владимир Путин и Умару Сисоку Эмбало провели переговоры в Кремле.Российский лидер предложил коллеге обсудить реализацию двусторонних договоренностей в различных областях, а также рассмотреть дальнейшие шаги по развитию сотрудничества.Он напомнил, что в свое время Москва сделала определенный вклад в поддержку борьбы западноафриканского государства за независимость, а в прошлом году страны отметили 50-летие установления дипломатических отношений."Солидарны в подходах к решению многих актуальных вопросов глобальной повестки дня, выступаем с близких позиций, что касается формирования многополярного миропорядка, безопасности", — отметил Путин.Сейчас идет работа по организации первой министерской конференции форума "Россия — Африка", которая состоится в ноябре в Сочи, и Москва, как подчеркнул президент, рассчитывает на участие в ней главы МИД Гвинеи-Бисау.Эмбало, в свою очередь, заявил, что Россия всегда может рассчитывать на его страну как на неизменного партнера.Он также выразил надежду, что когда-нибудь Путин совершит турне по Африке и включит в повестку дня Гвинею-Бисау.Перед встречей главы государств приняли участие в параде Победы на Красной площади. Затем они вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Кубы и Лаоса возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

https://ria.ru/20240319/gvineya-bisau-1934346151.html

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944504540.html

https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

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гвинея-бисау, россия, владимир путин, эмомали рахмон, мигель диас-канель бермудес, москва, политика