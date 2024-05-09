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В Кремле начались переговоры Путина с президентом Кубы
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Кубы - РИА Новости, 09.05.2024
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Кубы
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:24
2024-05-09T14:24
2024-05-09T14:50
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."У нас есть возможность обсудить весь комплекс наших отношений", — сказал российский лидер, открывая встречу.Путин подчеркнул, что отношения России с Кубой основаны на чувствах дружбы и взаимного уважения. "Советский Союз и современная Россия всегда были на вашей стороне. На стороне кубинского народа в борьбе за свои интересы и за свою родину", — отметил он.Президент вспомнил и о том, что во время Великой Отечественной войны кубинские патриоты воевали на стороне Красной Армии, участвовали в битве за Ленинград, а том числе на Невском пятачке."Мы это помним, знаем и всегда будем с огромным уважением относиться к тем, кто стоял с нашими отцами, прадедами плечом к плечу, сражаясь вместе против нацизма", — сказал российский лидер.Он также поблагодарил Бермудеса за то, что тот нашел возможность присутствовать на параде Победы.Президент Кубы, со своей стороны, передал Путину письмо с поздравлениями по поводу инаугурации от лидера Кубинской революции Рауля Кастро.Он отметил, что Москва всегда может рассчитывать на поддержку Гаваны. "Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к российским границам", — сказал Бермудес, пожелав России успехов в специальной военной операции.Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, темами переговоров будет дипломатия, политика, экономические связи и двусторонеее сотрудничество.Накануне Бермудес участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а сегодня вместе с Путиным и лидерами других государств посетил парад Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20240508/eaes-1944815345.html
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куба, россия, политика, юрий ушаков, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, москва
Куба, Россия, Политика, Юрий Ушаков, Мигель Диас-Канель Бермудес, Владимир Путин, Москва
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Кубы
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Кубы Бермудесом
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
"У нас есть возможность обсудить весь комплекс наших отношений", — сказал российский лидер, открывая встречу.
Путин подчеркнул, что отношения России с Кубой основаны на чувствах дружбы и взаимного уважения.
"Советский Союз и современная Россия всегда были на вашей стороне. На стороне кубинского народа в борьбе за свои интересы и за свою родину", — отметил он.
Президент вспомнил и о том, что во время Великой Отечественной войны кубинские патриоты воевали на стороне Красной Армии, участвовали в битве за Ленинград, а том числе на Невском пятачке.
"Мы это помним, знаем и всегда будем с огромным уважением относиться к тем, кто стоял с нашими отцами, прадедами плечом к плечу, сражаясь вместе против нацизма", — сказал российский лидер.
Он также поблагодарил Бермудеса за то, что тот нашел возможность присутствовать на параде Победы.
Президент Кубы, со своей стороны, передал Путину письмо с поздравлениями по поводу инаугурации от лидера Кубинской революции Рауля Кастро.
Он отметил, что Москва всегда может рассчитывать на поддержку Гаваны.
"Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к российским границам", — сказал Бермудес, пожелав России успехов в специальной военной операции.
Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков
, темами переговоров будет дипломатия, политика, экономические связи и двусторонеее сотрудничество.
Накануне Бермудес участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а сегодня вместе с Путиным и лидерами других государств посетил парад Победы на Красной площади.