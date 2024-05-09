https://ria.ru/20240509/peregovory--1944942515.html

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Кубы

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Кубы - РИА Новости, 09.05.2024

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:24

2024-05-09T14:24

2024-05-09T14:50

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом."У нас есть возможность обсудить весь комплекс наших отношений", — сказал российский лидер, открывая встречу.Путин подчеркнул, что отношения России с Кубой основаны на чувствах дружбы и взаимного уважения. "Советский Союз и современная Россия всегда были на вашей стороне. На стороне кубинского народа в борьбе за свои интересы и за свою родину", — отметил он.Президент вспомнил и о том, что во время Великой Отечественной войны кубинские патриоты воевали на стороне Красной Армии, участвовали в битве за Ленинград, а том числе на Невском пятачке."Мы это помним, знаем и всегда будем с огромным уважением относиться к тем, кто стоял с нашими отцами, прадедами плечом к плечу, сражаясь вместе против нацизма", — сказал российский лидер.Он также поблагодарил Бермудеса за то, что тот нашел возможность присутствовать на параде Победы.Президент Кубы, со своей стороны, передал Путину письмо с поздравлениями по поводу инаугурации от лидера Кубинской революции Рауля Кастро.Он отметил, что Москва всегда может рассчитывать на поддержку Гаваны. "Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к российским границам", — сказал Бермудес, пожелав России успехов в специальной военной операции.Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, темами переговоров будет дипломатия, политика, экономические связи и двусторонеее сотрудничество.Накануне Бермудес участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а сегодня вместе с Путиным и лидерами других государств посетил парад Победы на Красной площади.

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https://ria.ru/20240509/parad-1944945216.html

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html

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куба, россия, политика, юрий ушаков, мигель диас-канель бермудес, владимир путин, москва