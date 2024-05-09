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В Курганской области снизилось число затопленных жилых домов
В Курганской области снизилось число затопленных жилых домов - РИА Новости, 09.05.2024
В Курганской области снизилось число затопленных жилых домов
В Курганской области на 9 мая подтопленными остаются 369 жилых дома, а также более 5,8 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:58
2024-05-09T08:58
2024-05-09T08:58
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курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая – РИА Новости. В Курганской области на 9 мая подтопленными остаются 369 жилых дома, а также более 5,8 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. Как сообщалось, на 8 мая остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях, в 9 населенных пунктах 400 жилых и 5975 дачных домов, 6 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог. "Курганская область: в 7 муниципалитетах остаются подтопленными 369 жилых домов, 5825 дачных домов, 7 низководных мостов", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки в 2 муниципалитетах от воды освободились 31 жилой дом, 150 дачных домов, 1570 приусадебных участков, уточняется в сообщении. За сутки специалисты МЧС России откачали 32 тысячи кубометров воды, поясняет пресс-служба. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
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происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024
В Курганской области снизилось число затопленных жилых домов
МЧС: в Курганской области число затопленных жилых домов снизилось до 369
ЧЕЛЯБИНСК, 9 мая – РИА Новости.
В Курганской области на 9 мая подтопленными остаются 369 жилых дома, а также более 5,8 тысячи дачных домов, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале
.
Как сообщалось, на 8 мая остаются подтопленными в 6 муниципальных образованиях, в 9 населенных пунктах 400 жилых и 5975 дачных домов, 6 низководных мостов и 10 участков автомобильных дорог.
"Курганская область: в 7 муниципалитетах остаются подтопленными 369 жилых домов, 5825 дачных домов, 7 низководных мостов", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в 2 муниципалитетах от воды освободились 31 жилой дом, 150 дачных домов, 1570 приусадебных участков, уточняется в сообщении.
За сутки специалисты МЧС России откачали 32 тысячи кубометров воды, поясняет пресс-служба.
В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.