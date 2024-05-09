https://ria.ru/20240509/parkovka-1944834117.html

Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая

Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая - РИА Новости, 09.05.2024

Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая

Парковка на всех улицах Москвы становится бесплатной в честь майских праздников ко Дню Победы. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T00:36

2024-05-09T00:36

2024-05-09T00:36

москва

общество

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Парковка на всех улицах Москвы становится бесплатной в честь майских праздников ко Дню Победы. Как сообщал мэр Сергей Собянин, парковка в столице будет бесплатной на всех без исключения улицах 9, 10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

https://ria.ru/20240509/vykhodnye-1944832947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, общество, день победы — 2024