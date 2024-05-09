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Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая - РИА Новости, 09.05.2024
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00:36 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/parkovka-1944834117.html
Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая
Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая - РИА Новости, 09.05.2024
Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая
Парковка на всех улицах Москвы становится бесплатной в честь майских праздников ко Дню Победы. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T00:36
2024-05-09T00:36
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общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Парковка на всех улицах Москвы становится бесплатной в честь майских праздников ко Дню Победы. Как сообщал мэр Сергей Собянин, парковка в столице будет бесплатной на всех без исключения улицах 9, 10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.
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москва, общество, день победы — 2024
Москва, Общество, День Победы — 2024
Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая

Парковка на всех улицах в Москве становится бесплатной на выходные ко Дню Победы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на парковку
Вид на парковку - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на парковку. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Парковка на всех улицах Москвы становится бесплатной в честь майских праздников ко Дню Победы.
Как сообщал мэр Сергей Собянин, парковка в столице будет бесплатной на всех без исключения улицах 9, 10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час.
Украшенный ко Дню Победы Дворцовый мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В России начались длинные выходные
00:19
Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.
 
МоскваОбществоДень Победы — 2024
 
 
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