https://ria.ru/20240509/parkovka-1944834117.html
Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая
Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая - РИА Новости, 09.05.2024
Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая
Парковка на всех улицах Москвы становится бесплатной в честь майских праздников ко Дню Победы. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T00:36
2024-05-09T00:36
2024-05-09T00:36
москва
общество
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Парковка на всех улицах Москвы становится бесплатной в честь майских праздников ко Дню Победы. Как сообщал мэр Сергей Собянин, парковка в столице будет бесплатной на всех без исключения улицах 9, 10 и 11 мая. Оплачивать парковку 12 мая нужно будет только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.
https://ria.ru/20240509/vykhodnye-1944832947.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, день победы — 2024
Москва, Общество, День Победы — 2024
Парковка в Москве станет бесплатной до 11 мая
Парковка на всех улицах в Москве становится бесплатной на выходные ко Дню Победы