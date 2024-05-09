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Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2024
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10:22 09.05.2024 (обновлено: 10:38 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/parad-1944881495.html
Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади
Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2024
Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади, который проходит на Красной площади в центре Москвы. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:22
2024-05-09T10:38
парад победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади, который проходит на Красной площади в центре Москвы.Более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" примут участие в параде."Объявляется минута молчания", - сказал Путин перед началом парада.Путин отметил, что сегодня в России склоняют головы перед светлой памятью всех погибших в Великой Отечественной войне, перед всеми, кто боролся с нацизмом и неонацизмом.Почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Парад Победы, День Победы, Владимир Путин, Россия, Москва, Парад Победы в 2024 году, День Победы — 2024, Общество
Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади

Президент РФ Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади

Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Парадные расчеты на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади, который проходит на Красной площади в центре Москвы.
Более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц техники, а также пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" примут участие в параде.
«
"Объявляется минута молчания", - сказал Путин перед началом парада.
Путин отметил, что сегодня в России склоняют головы перед светлой памятью всех погибших в Великой Отечественной войне, перед всеми, кто боролся с нацизмом и неонацизмом.
Почетными гостями на военном параде в часть 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Республики Гвинея-Бисау Сисоку Эмбало.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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