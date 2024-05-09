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В Улан-Удэ прошел парад в честь 79-й годовщины Победы

В Улан-Удэ прошел парад в честь 79-й годовщины Победы - РИА Новости, 09.05.2024

В Улан-Удэ прошел парад в честь 79-й годовщины Победы

Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в столице Бурятии городе Улан-Удэ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T06:35

2024-05-09T06:35

2024-05-09T06:35

алексей цыденов

т-34

бтр-82ам

день победы

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УЛАН-УДЭ, 9 мая – РИА Новости. Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в столице Бурятии городе Улан-Удэ, передает корреспондент РИА Новости. Парад стартовал в 10.00 (5.00 мск). Открыла торжественное мероприятие знаменная группа роты почетного караула с Государственным флагом и копией Знамени Победы. "Уважаемые ветераны, труженики тыла, уважаемые гости, бойцы и командиры, участники специальной военной операции, уважаемые солдаты и офицеры, дорогие земляки! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Победа в войне была завоевана силой духа, воинским мастерством и силой оружия, но главное особой сплочённостью народа нашей страны… Сегодня наша Родина вновь борется с фашизмом и нацизмом. Вновь наши воины стоят на защите настоящего и будущего нашей страны, наших детей, нашего народа. Наши земляки, участники специальной военной операции, по праву являются настоящими Героями Отечества… Слова "Буряты не бегут" стали уже крылатыми. И, как отметил наш президент, говоря эти слова, что в данном случае буряты - это все национальности, проживающие в Бурятии. Русские, буряты - все мы вместе! Народ и армия едины! И только во всенародном единстве мы можем справится со всеми вызовами и победить… И в наше время, как и 70 лет назад, враг будет разбит. С праздником, дорогие земляки, с Днем Великой Победы!", - сказал глава региона Алексей Цыденов. Погибших в Великой Отечественной войне и на специальной военной операции почтили минутой молчания. Торжественным маршем перед ветеранами войны, тружениками тыла, участниками специальной военной операции, жителями и гостями города прошли парадные расчеты штаба общевойсковой армии, соединения управления, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения. Продолжили прохождение парадные расчеты военнослужащих артиллерийского, ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения РХБ защиты, военнослужащие воздушно-десантных войск, подразделений воздушно-космических сил, других силовых ведомств региона, юнармейцы, а также сводные парадные расчеты военнослужащих-женщин. Практически в каждом парадном расчёте маршировали участники специальной военной операции. В параде войск Улан-Удэнского гарнизона также приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Монголии, прибывшие в регион для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Механизированную часть парада открыл легендарный танк Т-34. За ним проследовал тяжелый советский танк ИС-3, а также боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша". Следом проследовала современная боевая и специальная техника соединений и воинских частей ВВО. Среди них - бронетранспортеры БТР-82АМ, радиорелейные станции Р-416 ГМ и БТР-80Р, разведывательные машины войск РХБ защиты БРДМ-2РХ, АРС-14, многоцелевой автомобиль специального назначения "Тигр М", а также противотанковые ракетные комплексы "КОНКУРС", ствольная артиллерия (122-мм гаубицы Д-30) и пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". По данным пресс-службы Восточного военного округа, в параде приняли участие более 1,5 тысячи человек и около 40 единиц военной и специальной техники.

https://ria.ru/20240509/parad-1944848118.html

https://ria.ru/20240509/parad-1944845366.html

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алексей цыденов, т-34, бтр-82ам, день победы, общество, россия, республика бурятия