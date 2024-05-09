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Участники СВО впервые прошли колонной на параде Победы в Хабаровске - РИА Новости, 09.05.2024
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06:24 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/parad-1944848314.html
Участники СВО впервые прошли колонной на параде Победы в Хабаровске
Участники СВО впервые прошли колонной на параде Победы в Хабаровске - РИА Новости, 09.05.2024
Участники СВО впервые прошли колонной на параде Победы в Хабаровске
Участники специальной военной операции РФ на Украине впервые прошли колонной на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой отечественной войне в Хабаровске, РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:24
2024-05-09T06:24
хабаровск
кременная
япония
михаил дегтярев
андрей козлов
т-34
день победы
общество
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ХАБАРОВСК, 9 мая - РИА Новости. Участники специальной военной операции РФ на Украине впервые прошли колонной на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой отечественной войне в Хабаровске, кроме того, первый раз по главной площади города проехали тактические багги "Ерофей", созданные в Хабаровском крае, передает корреспондент РИА Новости. В Хабаровске в четверг пасмурная погода, моросит дождь. Перед парадом Победы традиционно выступил губернатор региона Михаил Дегтярев. "Мы гордимся нашими земляками: 28 дальневосточных соединений и частей удостоены почетных наименований и наград. Тысячи хабаровчан награждены орденами и медалями, а десятки стали Героями Советского Союза. Воины-дальневосточники участвовали во всех важнейших сражениях - от битвы за Москву до взятия Берлина. Пушки, самолеты, собранные на наших заводах, помогали гнать нацистов до самого их логова. В кротчайшие сроки был построен нефтепровод Оха-Комсомольск-на-Амуре. Миллионы тонн черного золота были перекачаны через него в годы войны. Дальневосточная нефть стала в буквальном смысле топливом победы для техники Красной армии. Дальневосточная железная дорога перевезла миллионы тонн грузов, техники, боеприпасов, продовольствия. Исторической стала переброска 20 дальневосточных дивизий и восьми танковых соединений к Москве для решающей битвы", - сказал Дегтярев с трибуны. Командовал парадом врио начальника штаба Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Козлов, принимал военный парад кавалер трех Орденов мужества врио командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. По площади имени Ленина в составе пеших парадных расчетов прошли более 2,6 тысячи человек, в том числе барабанщики, почетный караул, парадные расчеты офицеров от управления ВВО, а также от объединения ВВС и ПВО, расчеты кадетов, юнармейцев, курсантов. Первый раз - парадный расчет молодежного объединения окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска. Как передает корреспондент РИА Новости, впервые в этом году в параде участвовала сводная рота участников специальной военной операции. Среди них - военнослужащие, участвовавшие в боях под Кременной и на Времевском выступе, отразившие контрнаступление украинских националистов. За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, каждый из них награжден государственными наградами, а трое участников парада кавалеры Ордена мужества, уточняет ВВО. Традиционно по площади перед сотнями жителей Хабаровска и гостей города проехали колонны техники - около 90 образцов: легендарные танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 "Зверобой" и реактивные минометы БМ-13 "Катюша". Современные образцы вооружения, военной и спецтехники, в том числе БТР 82А - новейшие российские бронетранспортеры, ракетный комплекс "Искандер-М", модернизированные реактивные системы залпового огня "Ураган", "Торнадо-Г", новейшие цифровые радиостанции, комплексы радиоэлектронной борьбы "Москва", робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" и другие. Ни один парад в Хабаровске не обходится без ретро-автомобилей. Клуб "Авторетро-100" представил 18 машин. Все они принимали участие на Дальневосточном театре боевых действий и освобождали северо-восток Китайской народной республики от милитаристской Японии. Кроме того, впервые в параде приняли участие тактические вездеходы (багги) "Ерофей". Машины произведены в Хабаровске, уже второй год поставляются в зону СВО. Также нововведением на параде Победы в этом году стало размещение на военных машинах фото погибших в Великой отечественной войне и участников СВО.
https://ria.ru/20240509/parad-1944848118.html
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хабаровск, кременная, япония, михаил дегтярев, андрей козлов, т-34, день победы, общество, вооруженные силы рф
Хабаровск, Кременная, Япония, Михаил Дегтярев, Андрей Козлов, Т-34, День Победы, Общество, Вооруженные силы РФ
Участники СВО впервые прошли колонной на параде Победы в Хабаровске

Участники спецоперации впервые прошли колонной на параде Победы в Хабаровске

© Министерство обороны РФВоенный парад Восточного военного округа в Хабаровске
Военный парад Восточного военного округа в Хабаровске
© Министерство обороны РФ
Военный парад Восточного военного округа в Хабаровске. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 9 мая - РИА Новости. Участники специальной военной операции РФ на Украине впервые прошли колонной на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой отечественной войне в Хабаровске, кроме того, первый раз по главной площади города проехали тактические багги "Ерофей", созданные в Хабаровском крае, передает корреспондент РИА Новости.
В Хабаровске в четверг пасмурная погода, моросит дождь. Перед парадом Победы традиционно выступил губернатор региона Михаил Дегтярев.
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"Мы гордимся нашими земляками: 28 дальневосточных соединений и частей удостоены почетных наименований и наград. Тысячи хабаровчан награждены орденами и медалями, а десятки стали Героями Советского Союза. Воины-дальневосточники участвовали во всех важнейших сражениях - от битвы за Москву до взятия Берлина. Пушки, самолеты, собранные на наших заводах, помогали гнать нацистов до самого их логова. В кротчайшие сроки был построен нефтепровод Оха-Комсомольск-на-Амуре. Миллионы тонн черного золота были перекачаны через него в годы войны. Дальневосточная нефть стала в буквальном смысле топливом победы для техники Красной армии. Дальневосточная железная дорога перевезла миллионы тонн грузов, техники, боеприпасов, продовольствия. Исторической стала переброска 20 дальневосточных дивизий и восьми танковых соединений к Москве для решающей битвы", - сказал Дегтярев с трибуны.
Командовал парадом врио начальника штаба Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Козлов, принимал военный парад кавалер трех Орденов мужества врио командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.
По площади имени Ленина в составе пеших парадных расчетов прошли более 2,6 тысячи человек, в том числе барабанщики, почетный караул, парадные расчеты офицеров от управления ВВО, а также от объединения ВВС и ПВО, расчеты кадетов, юнармейцев, курсантов. Первый раз - парадный расчет молодежного объединения окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска.
Как передает корреспондент РИА Новости, впервые в этом году в параде участвовала сводная рота участников специальной военной операции. Среди них - военнослужащие, участвовавшие в боях под Кременной и на Времевском выступе, отразившие контрнаступление украинских националистов. За мужество и героизм, проявленные в ходе СВО, каждый из них награжден государственными наградами, а трое участников парада кавалеры Ордена мужества, уточняет ВВО.
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Традиционно по площади перед сотнями жителей Хабаровска и гостей города проехали колонны техники - около 90 образцов: легендарные танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 "Зверобой" и реактивные минометы БМ-13 "Катюша". Современные образцы вооружения, военной и спецтехники, в том числе БТР 82А - новейшие российские бронетранспортеры, ракетный комплекс "Искандер-М", модернизированные реактивные системы залпового огня "Ураган", "Торнадо-Г", новейшие цифровые радиостанции, комплексы радиоэлектронной борьбы "Москва", робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" и другие.
Ни один парад в Хабаровске не обходится без ретро-автомобилей. Клуб "Авторетро-100" представил 18 машин. Все они принимали участие на Дальневосточном театре боевых действий и освобождали северо-восток Китайской народной республики от милитаристской Японии.
Кроме того, впервые в параде приняли участие тактические вездеходы (багги) "Ерофей". Машины произведены в Хабаровске, уже второй год поставляются в зону СВО.
Также нововведением на параде Победы в этом году стало размещение на военных машинах фото погибших в Великой отечественной войне и участников СВО.
 
ХабаровскКременнаяЯпонияМихаил ДегтяревАндрей КозловТ-34День ПобедыОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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