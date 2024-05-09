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В Чите прошел парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2024
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05:44 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/parad-1944846725.html
В Чите прошел парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Чите прошел парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2024
В Чите прошел парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Более 1,8 тысячи человек и более 50 единиц боевой и специальной техники приняли участие в параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:44
2024-05-09T05:44
россия
забайкальский край
александр осипов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
т-34
бмп-2
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ЧИТА, 9 мая - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек и более 50 единиц боевой и специальной техники приняли участие в параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите. Как сообщает корреспондент РИА Новости, парад стартовал в 10.00 (4.00 мск). Открыли парад с выноса Государственного флага и копии Знамени Победы военнослужащие роты почетного караула. Практически в каждом парадном расчёте маршировали участники специальной военной операции. Почётным гостем стал участник СВО, Герой России Балдан Цыдыпов. "Дорогие ветераны, воины, товарищи солдаты и сержанты, старшины и прапорщики, офицеры и генералы, братья и сестры, дорогие земляки! Третий год мы празднуем День Великой Победы в военных условиях. Третий год наши воины, отцы и братья, сыновья на полях сражений. Нам вновь нужна Победа, снова одна на всех… Наши враги заставляют нас брать оружие в руки и защищать своё будущее. Празднуя День Победы, мы склоняем головы перед ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами всех войн и конфликтов, вспоминаем павших. Благодарим воинов, воюющих сейчас, волонтёров, делающих всё для Победы", - сказал с трибуны губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Погибших в Великой Отечественной войне и на специальной военной операции почтили минутой молчания. Как уточнили в пресс-службе Восточного военного округа, по площади Ленина прошли парадные расчеты управления общевойсковой армии ВВО, окружного учебного центра, соединения противовоздушной обороны, военнослужащие ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения РХБ защиты, а также сводные парадные расчеты военнослужащих-женщин. Музыкальное сопровождение обеспечивал сводный военный оркестр Читинского местного гарнизона. За пешими парадными расчетами возглавили колонну техники исторические образцы вооружения времен Великой Отечественной войны – танк Победы - Т-34, противотанковая артиллерийская установка СУ-100, а также легендарный грузовик времен войны – ЗИС-5 "Захар". Затем в составе механизированной колонны проследовала современная боевая и специальная техника соединений и воинских частей ВВО - боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б1, бронетранспортеры БТР-80, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", зенитные установки – ЗУ 23-2, 122-мм гаубицы Д-30, уникальные комплексы РЭБ "Палантин", радиорелейные станции Р-416. Также в параде приняли участие юнармейцы регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения, кадеты, сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, ФСИН и ФСБ России.
https://ria.ru/20240509/parad-1944845366.html
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россия, забайкальский край, александр осипов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), т-34, бмп-2, бтр-80, день победы, общество, чита
Россия, Забайкальский край, Александр Осипов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Т-34, БМП-2, БТР-80, День Победы, Общество, Чита
В Чите прошел парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Более 1,8 тысячи человек приняли участие в параде в честь 79-летия Победы в Чите

© Пресс-служба администрации Забайкальского краяВоенный парад в Чите в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад в Чите в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© Пресс-служба администрации Забайкальского края
Военный парад в Чите в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мая - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек и более 50 единиц боевой и специальной техники приняли участие в параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, парад стартовал в 10.00 (4.00 мск). Открыли парад с выноса Государственного флага и копии Знамени Победы военнослужащие роты почетного караула. Практически в каждом парадном расчёте маршировали участники специальной военной операции. Почётным гостем стал участник СВО, Герой России Балдан Цыдыпов.
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05:12
"Дорогие ветераны, воины, товарищи солдаты и сержанты, старшины и прапорщики, офицеры и генералы, братья и сестры, дорогие земляки! Третий год мы празднуем День Великой Победы в военных условиях. Третий год наши воины, отцы и братья, сыновья на полях сражений. Нам вновь нужна Победа, снова одна на всех… Наши враги заставляют нас брать оружие в руки и защищать своё будущее. Празднуя День Победы, мы склоняем головы перед ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами всех войн и конфликтов, вспоминаем павших. Благодарим воинов, воюющих сейчас, волонтёров, делающих всё для Победы", - сказал с трибуны губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Погибших в Великой Отечественной войне и на специальной военной операции почтили минутой молчания.
Как уточнили в пресс-службе Восточного военного округа, по площади Ленина прошли парадные расчеты управления общевойсковой армии ВВО, окружного учебного центра, соединения противовоздушной обороны, военнослужащие ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения РХБ защиты, а также сводные парадные расчеты военнослужащих-женщин. Музыкальное сопровождение обеспечивал сводный военный оркестр Читинского местного гарнизона.
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
00:18
За пешими парадными расчетами возглавили колонну техники исторические образцы вооружения времен Великой Отечественной войны – танк Победы - Т-34, противотанковая артиллерийская установка СУ-100, а также легендарный грузовик времен войны – ЗИС-5 "Захар".
Затем в составе механизированной колонны проследовала современная боевая и специальная техника соединений и воинских частей ВВО - боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б1, бронетранспортеры БТР-80, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", зенитные установки – ЗУ 23-2, 122-мм гаубицы Д-30, уникальные комплексы РЭБ "Палантин", радиорелейные станции Р-416.
Также в параде приняли участие юнармейцы регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения, кадеты, сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, ФСИН и ФСБ России.
 
РоссияЗабайкальский крайАлександр ОсиповФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Т-34БМП-2БТР-80День ПобедыОбществоЧита
 
 
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