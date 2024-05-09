В Чите прошел парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне
Более 1,8 тысячи человек приняли участие в параде в честь 79-летия Победы в Чите
© Пресс-служба администрации Забайкальского краяВоенный парад в Чите в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад в Чите в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
ЧИТА, 9 мая - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек и более 50 единиц боевой и специальной техники приняли участие в параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, парад стартовал в 10.00 (4.00 мск). Открыли парад с выноса Государственного флага и копии Знамени Победы военнослужащие роты почетного караула. Практически в каждом парадном расчёте маршировали участники специальной военной операции. Почётным гостем стал участник СВО, Герой России Балдан Цыдыпов.
"Дорогие ветераны, воины, товарищи солдаты и сержанты, старшины и прапорщики, офицеры и генералы, братья и сестры, дорогие земляки! Третий год мы празднуем День Великой Победы в военных условиях. Третий год наши воины, отцы и братья, сыновья на полях сражений. Нам вновь нужна Победа, снова одна на всех… Наши враги заставляют нас брать оружие в руки и защищать своё будущее. Празднуя День Победы, мы склоняем головы перед ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами всех войн и конфликтов, вспоминаем павших. Благодарим воинов, воюющих сейчас, волонтёров, делающих всё для Победы", - сказал с трибуны губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Погибших в Великой Отечественной войне и на специальной военной операции почтили минутой молчания.
Как уточнили в пресс-службе Восточного военного округа, по площади Ленина прошли парадные расчеты управления общевойсковой армии ВВО, окружного учебного центра, соединения противовоздушной обороны, военнослужащие ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения РХБ защиты, а также сводные парадные расчеты военнослужащих-женщин. Музыкальное сопровождение обеспечивал сводный военный оркестр Читинского местного гарнизона.
За пешими парадными расчетами возглавили колонну техники исторические образцы вооружения времен Великой Отечественной войны – танк Победы - Т-34, противотанковая артиллерийская установка СУ-100, а также легендарный грузовик времен войны – ЗИС-5 "Захар".
Затем в составе механизированной колонны проследовала современная боевая и специальная техника соединений и воинских частей ВВО - боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б1, бронетранспортеры БТР-80, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", зенитные установки – ЗУ 23-2, 122-мм гаубицы Д-30, уникальные комплексы РЭБ "Палантин", радиорелейные станции Р-416.
Также в параде приняли участие юнармейцы регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения, кадеты, сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, ФСИН и ФСБ России.