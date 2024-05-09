https://ria.ru/20240509/parad-1944846725.html

В Чите прошел парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Чите прошел парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 09.05.2024

В Чите прошел парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Более 1,8 тысячи человек и более 50 единиц боевой и специальной техники приняли участие в параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T05:44

2024-05-09T05:44

2024-05-09T05:44

россия

забайкальский край

александр осипов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

т-34

бмп-2

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ЧИТА, 9 мая - РИА Новости. Более 1,8 тысячи человек и более 50 единиц боевой и специальной техники приняли участие в параде в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите. Как сообщает корреспондент РИА Новости, парад стартовал в 10.00 (4.00 мск). Открыли парад с выноса Государственного флага и копии Знамени Победы военнослужащие роты почетного караула. Практически в каждом парадном расчёте маршировали участники специальной военной операции. Почётным гостем стал участник СВО, Герой России Балдан Цыдыпов. "Дорогие ветераны, воины, товарищи солдаты и сержанты, старшины и прапорщики, офицеры и генералы, братья и сестры, дорогие земляки! Третий год мы празднуем День Великой Победы в военных условиях. Третий год наши воины, отцы и братья, сыновья на полях сражений. Нам вновь нужна Победа, снова одна на всех… Наши враги заставляют нас брать оружие в руки и защищать своё будущее. Празднуя День Победы, мы склоняем головы перед ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами всех войн и конфликтов, вспоминаем павших. Благодарим воинов, воюющих сейчас, волонтёров, делающих всё для Победы", - сказал с трибуны губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Погибших в Великой Отечественной войне и на специальной военной операции почтили минутой молчания. Как уточнили в пресс-службе Восточного военного округа, по площади Ленина прошли парадные расчеты управления общевойсковой армии ВВО, окружного учебного центра, соединения противовоздушной обороны, военнослужащие ракетного, зенитно-ракетного соединений, подразделения РХБ защиты, а также сводные парадные расчеты военнослужащих-женщин. Музыкальное сопровождение обеспечивал сводный военный оркестр Читинского местного гарнизона. За пешими парадными расчетами возглавили колонну техники исторические образцы вооружения времен Великой Отечественной войны – танк Победы - Т-34, противотанковая артиллерийская установка СУ-100, а также легендарный грузовик времен войны – ЗИС-5 "Захар". Затем в составе механизированной колонны проследовала современная боевая и специальная техника соединений и воинских частей ВВО - боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б1, бронетранспортеры БТР-80, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", зенитные установки – ЗУ 23-2, 122-мм гаубицы Д-30, уникальные комплексы РЭБ "Палантин", радиорелейные станции Р-416. Также в параде приняли участие юнармейцы регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения, кадеты, сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, ФСИН и ФСБ России.

https://ria.ru/20240509/parad-1944845366.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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россия, забайкальский край, александр осипов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), т-34, бмп-2, бтр-80, день победы, общество, чита