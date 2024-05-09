В Уфе открыли памятник бойцу, первым поднявшему знамя над Рейхстагом
В Уфе открыли памятник бойцу Загитову, первым поднявшему знамя над рейхстагом
© Фото : пресс-служба главы Республики БашкортостанПамятник бойцу Гизию Загитову, первым поднявшему Красное Знамя над рейхстагом, в Уфе
Памятник бойцу Гизию Загитову, первым поднявшему Красное Знамя над рейхстагом, в Уфе
УФА, 9 мая - РИА Новости. Памятник уроженцу Башкирии Гизию Загитову, который участвовал в поднятии Красного Знамени над рейхстагом в 1945 году, открыли в Уфе, сообщила пресс-служба главы республики.
Памятник установили в уфимском парке Победы.
"Газий Загитов вошёл в историю России как один из первых бойцов, которые водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Несмотря на полученное при штурме ранение в грудь, сержант выполнил поставленную задачу. За храбрость и мужество удостоен ордена Красного Знамени", - говорится в сообщении.
Памятник Газию Загитову возвели по инициативе и за счёт собственных средств уфимского предприятия "Башнефтегеофизика". Над проектом уфимского скульптора Артёма Зеленина работали архитекторы Владимир Винкельман и Лариса Селиверстова. Отливали композицию в скульптурно-производственном комбинате "Лит Арт" в городе Жуковском. Монумент весом более 2 тонн изготовили из бронзы. Постамент облицован капустянским гранитом. Высота постамента 3,4 метра, фигуры солдата – 2,7 метров, информирует пресс-служба.
Загитов родился 20 августа 1921 года в селе Янагушево Мишкинского района. Воевал в 136-й армейской пушечной артиллерийской бригаде 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы капитана В. Н. Макова ворвался в здание рейхстага. В 22 часа 40 минут Газий Загитов первым водрузил Красное Знамя над рейхстагом в Берлине. Во время операции Загитов получили сквозное ранение в грудь, но продолжил бой. За храбрость, мужество и героизм, проявленные во время штурма, 1 мая 1945 года Загитов был представлен к званию Героя Советского Союза, но впоследствии награжден орденом Красного Знамени.
Он был демобилизован в июле 1946 года. После войны работал в родной деревне председателем сельсовета, потом механиком. Погиб в автомобильной катастрофе 23 августа 1953 году.