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В Уфе открыли памятник бойцу, первым поднявшему знамя над Рейхстагом - РИА Новости, 09.05.2024
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16:17 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pamyatnik-1944970527.html
В Уфе открыли памятник бойцу, первым поднявшему знамя над Рейхстагом
В Уфе открыли памятник бойцу, первым поднявшему знамя над Рейхстагом - РИА Новости, 09.05.2024
В Уфе открыли памятник бойцу, первым поднявшему знамя над Рейхстагом
Памятник уроженцу Башкирии Гизию Загитову, который участвовал в поднятии Красного Знамени над рейхстагом в 1945 году, открыли в Уфе, сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:17
2024-05-09T16:17
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УФА, 9 мая - РИА Новости. Памятник уроженцу Башкирии Гизию Загитову, который участвовал в поднятии Красного Знамени над рейхстагом в 1945 году, открыли в Уфе, сообщила пресс-служба главы республики. Памятник установили в уфимском парке Победы. "Газий Загитов вошёл в историю России как один из первых бойцов, которые водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Несмотря на полученное при штурме ранение в грудь, сержант выполнил поставленную задачу. За храбрость и мужество удостоен ордена Красного Знамени", - говорится в сообщении. Памятник Газию Загитову возвели по инициативе и за счёт собственных средств уфимского предприятия "Башнефтегеофизика". Над проектом уфимского скульптора Артёма Зеленина работали архитекторы Владимир Винкельман и Лариса Селиверстова. Отливали композицию в скульптурно-производственном комбинате "Лит Арт" в городе Жуковском. Монумент весом более 2 тонн изготовили из бронзы. Постамент облицован капустянским гранитом. Высота постамента 3,4 метра, фигуры солдата – 2,7 метров, информирует пресс-служба. Загитов родился 20 августа 1921 года в селе Янагушево Мишкинского района. Воевал в 136-й армейской пушечной артиллерийской бригаде 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы капитана В. Н. Макова ворвался в здание рейхстага. В 22 часа 40 минут Газий Загитов первым водрузил Красное Знамя над рейхстагом в Берлине. Во время операции Загитов получили сквозное ранение в грудь, но продолжил бой. За храбрость, мужество и героизм, проявленные во время штурма, 1 мая 1945 года Загитов был представлен к званию Героя Советского Союза, но впоследствии награжден орденом Красного Знамени. Он был демобилизован в июле 1946 года. После войны работал в родной деревне председателем сельсовета, потом механиком. Погиб в автомобильной катастрофе 23 августа 1953 году.
https://ria.ru/20240509/pridnestrove-1944880080.html
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общество, уфа, россия, день победы, день победы — 2024, берлин (город), германия
Общество, Уфа, Россия, День Победы, День Победы — 2024, Берлин (город), Германия
В Уфе открыли памятник бойцу, первым поднявшему знамя над Рейхстагом

В Уфе открыли памятник бойцу Загитову, первым поднявшему знамя над рейхстагом

© Фото : пресс-служба главы Республики БашкортостанПамятник бойцу Гизию Загитову, первым поднявшему Красное Знамя над рейхстагом, в Уфе
Памятник бойцу Гизию Загитову, первым поднявшему Красное Знамя над рейхстагом, в Уфе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба главы Республики Башкортостан
Памятник бойцу Гизию Загитову, первым поднявшему Красное Знамя над рейхстагом, в Уфе
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УФА, 9 мая - РИА Новости. Памятник уроженцу Башкирии Гизию Загитову, который участвовал в поднятии Красного Знамени над рейхстагом в 1945 году, открыли в Уфе, сообщила пресс-служба главы республики.
Памятник установили в уфимском парке Победы.
Поднятие Знамени Победы в Тирасполе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Вчера, 10:16
"Газий Загитов вошёл в историю России как один из первых бойцов, которые водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Несмотря на полученное при штурме ранение в грудь, сержант выполнил поставленную задачу. За храбрость и мужество удостоен ордена Красного Знамени", - говорится в сообщении.
Памятник Газию Загитову возвели по инициативе и за счёт собственных средств уфимского предприятия "Башнефтегеофизика". Над проектом уфимского скульптора Артёма Зеленина работали архитекторы Владимир Винкельман и Лариса Селиверстова. Отливали композицию в скульптурно-производственном комбинате "Лит Арт" в городе Жуковском. Монумент весом более 2 тонн изготовили из бронзы. Постамент облицован капустянским гранитом. Высота постамента 3,4 метра, фигуры солдата – 2,7 метров, информирует пресс-служба.
Загитов родился 20 августа 1921 года в селе Янагушево Мишкинского района. Воевал в 136-й армейской пушечной артиллерийской бригаде 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. 30 апреля 1945 года в составе штурмовой группы капитана В. Н. Макова ворвался в здание рейхстага. В 22 часа 40 минут Газий Загитов первым водрузил Красное Знамя над рейхстагом в Берлине. Во время операции Загитов получили сквозное ранение в грудь, но продолжил бой. За храбрость, мужество и героизм, проявленные во время штурма, 1 мая 1945 года Загитов был представлен к званию Героя Советского Союза, но впоследствии награжден орденом Красного Знамени.
Он был демобилизован в июле 1946 года. После войны работал в родной деревне председателем сельсовета, потом механиком. Погиб в автомобильной катастрофе 23 августа 1953 году.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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