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В КБР открыли памятник Герою России Тимуру Тамазову - РИА Новости, 09.05.2024
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15:39 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/pamyatnik-1944961782.html
В КБР открыли памятник Герою России Тимуру Тамазову
В КБР открыли памятник Герою России Тимуру Тамазову - РИА Новости, 09.05.2024
В КБР открыли памятник Герою России Тимуру Тамазову
Памятник Герою России Тимуру Тамазову, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли в его родном селении Карагач в Прохладненском районе... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:39
2024-05-09T15:39
общество
россия
прохладненский район
нальчик
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Памятник Герою России Тимуру Тамазову, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли в его родном селении Карагач в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков. Ранее сообщалось, что за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, указом президента России звание Героя Российской Федерации присвоено капитану десантно-штурмовой дивизии Тимуру Тамазову, посмертно. Именем Тамазова названа одна из улиц в Нальчике. "Сегодня в селении Карагач принял участие в торжественном открытии памятника Герою России Тимуру Мухамедовичу Тамазову… Отряд "Шторм" под руководством Тимура Тамазова стал одним из лучших штурмовых подразделений воздушно-десантных войск и не единожды направлялся командованием на наиболее сложные и ответственные участки", - написал Коков в своем Telegram-канале. Он отметил, что авторы мемориала воплотили в своем проекте память обо всех уроженцах села и республики, героически погибших в ходе специальной военной операции. "Рядом – монумент, посвященный выходцам из селения Карагач, погибшим в Великой Отечественной войне. Здесь остро чувствуется преемственность поколений и связь времен. И нынешние защитники Родины достойны подвига героев той войны", - заметил глава КБР. "Подвиг Тимура Тамазова навечно вписан в героическую летопись Кабардино-Балкарии и нашего Отечества. Светлая память!", - добавил Коков. Тамазов с 2008 года служил в рядах Вооруженных сил РФ, участвовал в военной операции в Сирии. С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. В сентябре того же года его отряд несколько часов сдерживал натиск превосходящих сил противника. Тамазов был ранен в бою но, несмотря на это, вынес на себе раненого товарища. После нового тяжелого ранения он был вынесен с поля боя и отправлен в госпиталь, но скончался от полученных ран.
https://ria.ru/20231010/pamyatnik-1901669769.html
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общество, россия, прохладненский район, нальчик, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр)
Общество, Россия, Прохладненский район, Нальчик, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР открыли памятник Герою России Тимуру Тамазову

Памятник Герою России Тимуру Тамазову открыли в его родном селении Карагач в КБР

© Фото : Казбек Коков / TelegramПамятник Герою России Тимуру Тамазову в селении Карагач, КБР
Памятник Герою России Тимуру Тамазову в селении Карагач, КБР - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Казбек Коков / Telegram
Памятник Герою России Тимуру Тамазову в селении Карагач, КБР
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 9 мая – РИА Новости. Памятник Герою России Тимуру Тамазову, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли в его родном селении Карагач в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщил глава региона Казбек Коков.
Ранее сообщалось, что за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга во время специальной военной операции, указом президента России звание Героя Российской Федерации присвоено капитану десантно-штурмовой дивизии Тимуру Тамазову, посмертно. Именем Тамазова названа одна из улиц в Нальчике.
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"Сегодня в селении Карагач принял участие в торжественном открытии памятника Герою России Тимуру Мухамедовичу Тамазову… Отряд "Шторм" под руководством Тимура Тамазова стал одним из лучших штурмовых подразделений воздушно-десантных войск и не единожды направлялся командованием на наиболее сложные и ответственные участки", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что авторы мемориала воплотили в своем проекте память обо всех уроженцах села и республики, героически погибших в ходе специальной военной операции.
"Рядом – монумент, посвященный выходцам из селения Карагач, погибшим в Великой Отечественной войне. Здесь остро чувствуется преемственность поколений и связь времен. И нынешние защитники Родины достойны подвига героев той войны", - заметил глава КБР.
"Подвиг Тимура Тамазова навечно вписан в героическую летопись Кабардино-Балкарии и нашего Отечества. Светлая память!", - добавил Коков.
Тамазов с 2008 года служил в рядах Вооруженных сил РФ, участвовал в военной операции в Сирии. С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. В сентябре того же года его отряд несколько часов сдерживал натиск превосходящих сил противника. Тамазов был ранен в бою но, несмотря на это, вынес на себе раненого товарища. После нового тяжелого ранения он был вынесен с поля боя и отправлен в госпиталь, но скончался от полученных ран.
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