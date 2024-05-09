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В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2024
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07:17 09.05.2024
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В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2024
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны
Саперы представительства Международного противоминного центра восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в Станично-Луганском районе в Луганской... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T07:17
2024-05-09T07:17
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Саперы представительства Международного противоминного центра восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в Станично-Луганском районе в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. С первых дней Великой Отечественной войны около 12 тысяч жителей Станично-Луганского района ушли на фронт, более половины из них погибли за годы войны, более 200 солдат – при обороне и освобождении Ворошиловградской (Луганской) области. На территории района находится 24 братские могилы, в которых захоронены останки более 1,4 тысячи советских воинов. "В ходе работ убирали мусор и сухостой с прилегающей территории, реставрировали плиты, устанавливали ограждение. Также мы обновили надписи на памятнике", - рассказал РИА Новости один из саперов, участвовавших в восстановлении памятника. В преддверии Дня Победы военнослужащие и юнармейцы торжественно открыли обновленный памятник, а также возложили цветы к монументу. На церемонии открытия присутствовал и Герой России, участник СВО полковник Рустам Сайфуллин. "Многие населенные пункты были заняты вооруженными силами Украины и нацистами… Мирным жителям не давали возможность восстановить памятники, восстановить памятники бойцам офицерам Великой Отечественной войны. Вот сейчас есть такая возможность", - сказал РИА Новости Сайфуллин. Он уточнил, что по мере освобождения населенных пунктов офицеры российской армии помогают жителям восстанавливать памятники.
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944844690.html
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россия, день победы, общество, вооруженные силы рф
Россия, День Победы, Общество, Вооруженные силы РФ
В ЛНР восстановили памятник героям Великой Отечественной войны

В ЛНР российские саперы восстановили памятник героем Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские саперы
Российские саперы - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские саперы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Саперы представительства Международного противоминного центра восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в Станично-Луганском районе в Луганской Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости.
С первых дней Великой Отечественной войны около 12 тысяч жителей Станично-Луганского района ушли на фронт, более половины из них погибли за годы войны, более 200 солдат – при обороне и освобождении Ворошиловградской (Луганской) области. На территории района находится 24 братские могилы, в которых захоронены останки более 1,4 тысячи советских воинов.
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"В ходе работ убирали мусор и сухостой с прилегающей территории, реставрировали плиты, устанавливали ограждение. Также мы обновили надписи на памятнике", - рассказал РИА Новости один из саперов, участвовавших в восстановлении памятника.
В преддверии Дня Победы военнослужащие и юнармейцы торжественно открыли обновленный памятник, а также возложили цветы к монументу. На церемонии открытия присутствовал и Герой России, участник СВО полковник Рустам Сайфуллин.
"Многие населенные пункты были заняты вооруженными силами Украины и нацистами… Мирным жителям не давали возможность восстановить памятники, восстановить памятники бойцам офицерам Великой Отечественной войны. Вот сейчас есть такая возможность", - сказал РИА Новости Сайфуллин.
Он уточнил, что по мере освобождения населенных пунктов офицеры российской армии помогают жителям восстанавливать памятники.
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РоссияДень ПобедыОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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