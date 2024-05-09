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Сальдо возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в Геническе

Сальдо возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в Геническе - РИА Новости, 09.05.2024

Сальдо возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в Геническе

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил жителей региона с Днём Победы и вместе с жителями Геническа возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать"... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:49

2024-05-09T17:49

2024-05-09T17:49

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ГЕНИЧЕСК, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил жителей региона с Днём Победы и вместе с жителями Геническа возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости. "Мы видели как за последние восемь лет, с 2014 года нам даже запретили в той части Украины, которая ещё остается не освобожденной, петь (песню) "День Победы". Перед нами стоит важнейшая задача, поставленная верховным главнокомандующим, президентом нашей страны, временем поставленная: победить нацизм, который сейчас покорил и покоряет, пока что ещё владеет душами наших братьев, находящихся на правобережной части Украины. С Днём Победы вас!" - сказал Сальдо. В церемонии возложения цветов также приняла участие председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина. На торжественное мероприятие и празднование Дня Победы собрались сотни жителей Геническа. Праздничные мероприятия будут проходить весь день в Геническе и других городах области. Ранее в городе стартовал автопробег, организованный воинами интернационалистами - ветеранами Афганистана из Херсонской области. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944873028.html

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Ольга Фомченкова

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