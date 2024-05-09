Сальдо возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в Геническе
Сальдо вместе с жителями Геническа возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать"
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо принимает участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу "Скорбящей матери" в Геническе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принимает участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу "Скорбящей матери" в Геническе
ГЕНИЧЕСК, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил жителей региона с Днём Победы и вместе с жителями Геническа возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы видели как за последние восемь лет, с 2014 года нам даже запретили в той части Украины, которая ещё остается не освобожденной, петь (песню) "День Победы". Перед нами стоит важнейшая задача, поставленная верховным главнокомандующим, президентом нашей страны, временем поставленная: победить нацизм, который сейчас покорил и покоряет, пока что ещё владеет душами наших братьев, находящихся на правобережной части Украины. С Днём Победы вас!" - сказал Сальдо.
В церемонии возложения цветов также приняла участие председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина. На торжественное мероприятие и празднование Дня Победы собрались сотни жителей Геническа. Праздничные мероприятия будут проходить весь день в Геническе и других городах области.
Ранее в городе стартовал автопробег, организованный воинами интернационалистами - ветеранами Афганистана из Херсонской области.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.