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Сальдо возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в Геническе - РИА Новости, 09.05.2024
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Сальдо возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в Геническе
Сальдо возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в Геническе - РИА Новости, 09.05.2024
Сальдо возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в Геническе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил жителей региона с Днём Победы и вместе с жителями Геническа возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать"... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:49
2024-05-09T17:49
специальная военная операция на украине
геническ
херсонская область
россия
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил жителей региона с Днём Победы и вместе с жителями Геническа возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости. "Мы видели как за последние восемь лет, с 2014 года нам даже запретили в той части Украины, которая ещё остается не освобожденной, петь (песню) "День Победы". Перед нами стоит важнейшая задача, поставленная верховным главнокомандующим, президентом нашей страны, временем поставленная: победить нацизм, который сейчас покорил и покоряет, пока что ещё владеет душами наших братьев, находящихся на правобережной части Украины. С Днём Победы вас!" - сказал Сальдо. В церемонии возложения цветов также приняла участие председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина. На торжественное мероприятие и празднование Дня Победы собрались сотни жителей Геническа. Праздничные мероприятия будут проходить весь день в Геническе и других городах области. Ранее в городе стартовал автопробег, организованный воинами интернационалистами - ветеранами Афганистана из Херсонской области. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
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геническ, херсонская область , россия, владимир сальдо, день победы, день победы — 2024, общество
Специальная военная операция на Украине, Геническ, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, День Победы, День Победы — 2024, Общество
Сальдо возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в Геническе

Сальдо вместе с жителями Геническа возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать"

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо принимает участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу "Скорбящей матери" в Геническе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принимает участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Скорбящей матери в Геническе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо принимает участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу "Скорбящей матери" в Геническе
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ГЕНИЧЕСК, 9 мая — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил жителей региона с Днём Победы и вместе с жителями Геническа возложил цветы к памятнику "Скорбящая мать" в центре города, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы видели как за последние восемь лет, с 2014 года нам даже запретили в той части Украины, которая ещё остается не освобожденной, петь (песню) "День Победы". Перед нами стоит важнейшая задача, поставленная верховным главнокомандующим, президентом нашей страны, временем поставленная: победить нацизм, который сейчас покорил и покоряет, пока что ещё владеет душами наших братьев, находящихся на правобережной части Украины. С Днём Победы вас!" - сказал Сальдо.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Вчера, 00:18
В церемонии возложения цветов также приняла участие председатель Херсонской областной думы Татьяна Томилина. На торжественное мероприятие и празднование Дня Победы собрались сотни жителей Геническа. Праздничные мероприятия будут проходить весь день в Геническе и других городах области.
Ранее в городе стартовал автопробег, организованный воинами интернационалистами - ветеранами Афганистана из Херсонской области.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
В Геническе Херсонской области стартовал автопробег, посвященный Дню Победы. Кадр видео
В Херсонской области стартовал автопробег в честь Дня Победы
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Специальная военная операция на УкраинеГеническХерсонская областьРоссияВладимир СальдоДень ПобедыДень Победы — 2024Общество
 
 
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