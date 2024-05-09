https://ria.ru/20240509/palestina-1944948095.html

СМИ: несколько стран ЕС могут объявить о признании Палестины 21 мая

СМИ: несколько стран ЕС могут объявить о признании Палестины 21 мая - РИА Новости, 09.05.2024

СМИ: несколько стран ЕС могут объявить о признании Палестины 21 мая

Ирландия, Испания, Словения и Мальта рассматривают 21 мая в качестве даты для совместного объявления о признании палестинского государства, сообщила в четверг... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:52

2024-05-09T14:52

2024-05-09T14:52

в мире

израиль

испания

мальта

евросоюз

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Ирландия, Испания, Словения и Мальта рассматривают 21 мая в качестве даты для совместного объявления о признании палестинского государства, сообщила в четверг ирландская телерадиокомпания RTE со ссылкой на источники. В марте Испания, Ирландия, Мальта и Словения объявили, что будут совместно работать над признанием палестинского государства. Тогда Израиль заявил четырем странам ЕС, что их инициатива будет равносильна "награде за терроризм", которая снизит шансы на урегулирование давнего конфликта путем переговоров. "Ирландия, Испания и ряд других стран ЕС рассматривают 21 мая в качестве даты, когда они совместно признают палестинское государство", - говорится в сообщении RTE. Отмечается, что помимо Ирландии и Испании, речь также идет о Словении и Мальте. Два источника подтвердили рассмотрение 21 мая в качестве дня совместного признания Палестины, третий источник сообщил об усилении с этой целью контактов между Дублином и Мадридом, а также Любляной и Валеттой, сказано в материале. В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

https://ria.ru/20240429/borrel-1943048633.html

https://ria.ru/20240509/konflikt-1915630213.html

израиль

испания

мальта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, испания, мальта, евросоюз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году