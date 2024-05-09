https://ria.ru/20240509/otravlenie-1944938166.html

Пять жителей Астрахани умерли из-за отравления неизвестным веществом

Пять жителей Астрахани умерли из-за отравления неизвестным веществом - РИА Новости, 09.05.2024

Пять жителей Астрахани умерли из-за отравления неизвестным веществом

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти жителей Астрахани в результате отравления неизвестным веществом, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:09

2024-05-09T14:09

2024-05-09T14:26

происшествия

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти жителей Астрахани в результате отравления неизвестным веществом, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram-канале."…Возбуждено уголовное дело по фактам гибели пяти человек по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов горда Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества. "Предварительная причина смерти астраханцев – отравление неизвестным веществом", - отмечается в документе.Кроме того, в медицинские учреждения с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступило 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240405/otravlenie-1938081579.html

https://ria.ru/20240508/devochka-1944623297.html

астрахань

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происшествия, астрахань