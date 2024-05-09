https://ria.ru/20240509/otravlenie-1944938166.html
Пять жителей Астрахани умерли из-за отравления неизвестным веществом
Пять жителей Астрахани умерли из-за отравления неизвестным веществом - РИА Новости, 09.05.2024
Пять жителей Астрахани умерли из-за отравления неизвестным веществом
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти жителей Астрахани в результате отравления неизвестным веществом, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:09
2024-05-09T14:09
2024-05-09T14:26
происшествия
астрахань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти жителей Астрахани в результате отравления неизвестным веществом, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета в Telegram-канале."…Возбуждено уголовное дело по фактам гибели пяти человек по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов горда Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества. "Предварительная причина смерти астраханцев – отравление неизвестным веществом", - отмечается в документе.Кроме того, в медицинские учреждения с диагнозом "отравление неизвестным веществом" поступило 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240405/otravlenie-1938081579.html
https://ria.ru/20240508/devochka-1944623297.html
астрахань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань
Пять жителей Астрахани умерли из-за отравления неизвестным веществом
СК: пять жителей Астрахани умерли из-за отравления неизвестным веществом