Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего военкора Журавлева
Мать Журавлева: бойцы на СВО получат открытку от сына Ростислава Яромира
© Фото : РИА НовостиОткрытку, нарисованная сыном погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева
© Фото : РИА Новости
Открытку, нарисованная сыном погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего на спецоперации военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, рассказала его мать Людмила Журавлева.
"Яромир, старший сын Ростислава, ходит в художественную школу. Там было задание сделать рисунки для открыток бойцам ко Дню Победы. Яромир нарисовал образ отца с самой популярной его фотографии, где Ростислав в Запорожской области стоит в маковом поле", - рассказала Людмила.
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По ее словам, в акции приняли участие не только воспитанники детских садов Тюменской области, где проживает семья Журавлева, но и ученики младших классов, журналисты, общественные деятели и политики региона. Она также отметила, что благотворительная акция организована на базе детской библиотеки имени Лагунова, дизайнеры учреждения аккуратно превратили детские рисунки в открытки. Поздравления от детей получат бойцы из Тюменской области и других регионов УрФО.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений. Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
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