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Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего военкора Журавлева - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 09.05.2024 (обновлено: 15:17 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/otkrytka-1944942985.html
Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего военкора Журавлева
Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего военкора Журавлева - РИА Новости, 09.05.2024
Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего военкора Журавлева
Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего на спецоперации военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, рассказала его мать Людмила Журавлева. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:27
2024-05-09T15:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
тюменская область
ростислав журавлев
мария захарова
владимир путин
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего на спецоперации военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, рассказала его мать Людмила Журавлева. "Яромир, старший сын Ростислава, ходит в художественную школу. Там было задание сделать рисунки для открыток бойцам ко Дню Победы. Яромир нарисовал образ отца с самой популярной его фотографии, где Ростислав в Запорожской области стоит в маковом поле", - рассказала Людмила. По ее словам, в акции приняли участие не только воспитанники детских садов Тюменской области, где проживает семья Журавлева, но и ученики младших классов, журналисты, общественные деятели и политики региона. Она также отметила, что благотворительная акция организована на базе детской библиотеки имени Лагунова, дизайнеры учреждения аккуратно превратили детские рисунки в открытки. Поздравления от детей получат бойцы из Тюменской области и других регионов УрФО. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений. Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20240212/zhuravlev-1926945436.html
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запорожская область, тюменская область, ростислав журавлев, мария захарова, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Тюменская область, Ростислав Журавлев, Мария Захарова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего военкора Журавлева

Мать Журавлева: бойцы на СВО получат открытку от сына Ростислава Яромира

© Фото : РИА НовостиОткрытку, нарисованная сыном погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева
Открытку, нарисованная сыном погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : РИА Новости
Открытку, нарисованная сыном погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего на спецоперации военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, рассказала его мать Людмила Журавлева.
"Яромир, старший сын Ростислава, ходит в художественную школу. Там было задание сделать рисунки для открыток бойцам ко Дню Победы. Яромир нарисовал образ отца с самой популярной его фотографии, где Ростислав в Запорожской области стоит в маковом поле", - рассказала Людмила.
Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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По ее словам, в акции приняли участие не только воспитанники детских садов Тюменской области, где проживает семья Журавлева, но и ученики младших классов, журналисты, общественные деятели и политики региона. Она также отметила, что благотворительная акция организована на базе детской библиотеки имени Лагунова, дизайнеры учреждения аккуратно превратили детские рисунки в открытки. Поздравления от детей получат бойцы из Тюменской области и других регионов УрФО.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля 2023 года в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет киевскому режиму этот вид вооружений. Президент Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьТюменская областьРостислав ЖуравлевМария ЗахароваВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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