https://ria.ru/20240509/oruzhie-1945024274.html

В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины

В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины - РИА Новости, 09.05.2024

В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины

Только применение ядерного оружие может помочь Западу повлиять на ситуацию на Украине, допустил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:38

2024-05-09T21:38

2024-05-09T21:38

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Только применение ядерного оружие может помочь Западу повлиять на ситуацию на Украине, допустил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы не можем сделать ничего на обычном уровне, чтобы изменить стратегическую картину (на Украине. — Прим. ред.), а это значит, что единственное, к чему мы можем прибегнуть, — это ядерное оружие", — отметил он.По словам полковника, президент России Владимир Путин ясно дал понять, что не хочет эскалации до подобного уровня, но он предупредил, что Москва готова ответить."Россия — очень современное научно-индустриальное государство с, вероятно, лучшими сухопутными и ракетными войсками и беспилотными средствами из всех существующих в мире, они выносливы и проверены в боях", — резюмировал Макгергор.В понедельник Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.

https://ria.ru/20240509/ukraina-1945018716.html

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украина, владимир путин, министерство обороны сша, нато, москва, россия