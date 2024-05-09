Рейтинг@Mail.ru
В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/oruzhie-1945024274.html
В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины
В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины - РИА Новости, 09.05.2024
В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины
Только применение ядерного оружие может помочь Западу повлиять на ситуацию на Украине, допустил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:38
2024-05-09T21:38
украина
владимир путин
министерство обороны сша
нато
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Только применение ядерного оружие может помочь Западу повлиять на ситуацию на Украине, допустил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы не можем сделать ничего на обычном уровне, чтобы изменить стратегическую картину (на Украине. — Прим. ред.), а это значит, что единственное, к чему мы можем прибегнуть, — это ядерное оружие", — отметил он.По словам полковника, президент России Владимир Путин ясно дал понять, что не хочет эскалации до подобного уровня, но он предупредил, что Москва готова ответить."Россия — очень современное научно-индустриальное государство с, вероятно, лучшими сухопутными и ракетными войсками и беспилотными средствами из всех существующих в мире, они выносливы и проверены в боях", — резюмировал Макгергор.В понедельник Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945018716.html
https://ria.ru/20240509/vsu-1944955901.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир путин, министерство обороны сша, нато, москва, россия
Украина, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, Москва, Россия
В США допустили применение ядерного оружия из-за Украины

Макгрегор: Запад может повлиять на ход СВО только при помощи ядерного оружия

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Только применение ядерного оружие может помочь Западу повлиять на ситуацию на Украине, допустил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Мы не можем сделать ничего на обычном уровне, чтобы изменить стратегическую картину (на Украине. — Прим. ред.), а это значит, что единственное, к чему мы можем прибегнуть, — это ядерное оружие", — отметил он.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Уничтожит за один день. В США неожиданно высказались об Украине
Вчера, 20:41
По словам полковника, президент России Владимир Путин ясно дал понять, что не хочет эскалации до подобного уровня, но он предупредил, что Москва готова ответить.
"Россия — очень современное научно-индустриальное государство с, вероятно, лучшими сухопутными и ракетными войсками и беспилотными средствами из всех существующих в мире, они выносливы и проверены в боях", — резюмировал Макгергор.
В понедельник Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Это позор. Стало известно об отказе ВСУ выполнять приказ американцев
Вчера, 15:15
 
УкраинаВладимир ПутинМинистерство обороны СШАНАТОМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала