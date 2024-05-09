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"Действительно страшно". В ВСУ испугались российского оружия
"Действительно страшно". В ВСУ испугались российского оружия - РИА Новости, 09.05.2024
"Действительно страшно". В ВСУ испугались российского оружия
Российская армия стала применять гораздо больше беспилотников, чем раньше, рассказал командир ВСУ по имени Лева в интервью немецкому каналу N-TV. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T01:15
2024-05-09T01:15
2024-05-09T04:32
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российская армия стала применять гораздо больше беспилотников, чем раньше, рассказал командир ВСУ по имени Лева в интервью немецкому каналу N-TV."Они (Россия. — Прим. ред.) стали применять намного больше боевых беспилотников. <...> Раньше такого не было. Вернее, атаки были, но не в таких масштабах. Сейчас это действительно страшно", — заявил он.Украинский командир подчеркнул разнообразие российских БПЛА — один только "Ланцет", по его словам, применятся сразу в нескольких модификациях с разным типом боевой части.Артиллерист Андрей Ставничий, в свою очередь, добавил, что дроны зачастую не позволяют украинской артиллерии эффективно поддерживать войска на поле боя."У них огромное количество беспилотников Zala и «Орлан». Бывает такое, что, когда они работают активно, мы (артиллерия ВСУ. — Прим. ред.) не можем высунуться, потому что над нами постоянно что-то летает. Это проблема", — признался он.На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.В феврале разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны России Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.
https://ria.ru/20240508/spetsoperatsiya-1944820747.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины
"Действительно страшно". В ВСУ испугались российского оружия
Командир ВСУ Лева: российские дроны действуют в пугающих количествах
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Российская армия стала применять гораздо больше беспилотников, чем раньше, рассказал командир ВСУ по имени Лева в интервью
немецкому каналу N-TV.
«
"Они (Россия. — Прим. ред.) стали применять намного больше боевых беспилотников. <...> Раньше такого не было. Вернее, атаки были, но не в таких масштабах. Сейчас это действительно страшно", — заявил он.
Украинский командир подчеркнул разнообразие российских БПЛА — один только "Ланцет", по его словам, применятся сразу в нескольких модификациях с разным типом боевой части.
Артиллерист Андрей Ставничий, в свою очередь, добавил, что дроны зачастую не позволяют украинской артиллерии эффективно поддерживать войска на поле боя.
"У них огромное количество беспилотников Zala и «Орлан». Бывает такое, что, когда они работают активно, мы (артиллерия ВСУ. — Прим. ред.) не можем высунуться, потому что над нами постоянно что-то летает. Это проблема", — признался он.
На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.
В феврале разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны России Сергею Шойгу
новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.