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Племянника главы Чечни наградили орденом Мужества - РИА Новости, 09.05.2024
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18:53 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/orden-1945000976.html
Племянника главы Чечни наградили орденом Мужества
Племянника главы Чечни наградили орденом Мужества - РИА Новости, 09.05.2024
Племянника главы Чечни наградили орденом Мужества
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, его помощник Хамзат Кадыров награжден орденом Мужества, сообщил сам глава региона. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:53
2024-05-09T18:53
общество
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 9 май - РИА Новости. Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, его помощник Хамзат Кадыров награжден орденом Мужества, сообщил сам глава региона. "Я с удовольствием провёл церемонию награждения. Указом президента РФ орден Мужества вручил дорогому племяннику, помощнику главы ЧР Хамзату Кадырову", — написал в Telegram-канале Кадыров.⠀ Награда Хамзату Кадырову была передана в ходе торжественного мероприятия, посвященного празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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общество, россия, рамзан кадыров
Общество, Россия, Рамзан Кадыров
Племянника главы Чечни наградили орденом Мужества

Племянника главы Чечни Хамзата наградили орденом Мужества

© Фото : Партия "Единая Россия"Хамзат Кадыров
Хамзат Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Партия "Единая Россия"
Хамзат Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 май - РИА Новости. Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, его помощник Хамзат Кадыров награжден орденом Мужества, сообщил сам глава региона.
"Я с удовольствием провёл церемонию награждения. Указом президента РФ орден Мужества вручил дорогому племяннику, помощнику главы ЧР Хамзату Кадырову", — написал в Telegram-канале Кадыров.⠀
Награда Хамзату Кадырову была передана в ходе торжественного мероприятия, посвященного празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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