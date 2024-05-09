https://ria.ru/20240509/orban-1945021089.html

Орбан назвал Китай одним из опорных столпов мира

Орбан назвал Китай одним из опорных столпов мира - РИА Новости, 09.05.2024

Орбан назвал Китай одним из опорных столпов мира

Мир в настоящее время многополярен, и одним их его опорных столпов является КНР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:02

2024-05-09T21:02

2024-05-09T21:02

в мире

венгрия

китай

будапешт

виктор орбан

си цзиньпин

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БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Мир в настоящее время многополярен, и одним их его опорных столпов является КНР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что предыдущий визит председателя КНР в Венгрию состоялся 20 лет назад, за прошедшее время многое поменялось. "Тогда мы жили в миропорядке с одним центром, сейчас мы живём в миропорядке, где центров несколько. Один из его опорных столпов - Китайская Народная Республика. Это страна, которая сейчас уже определяет ход процессов мировой политики и экономики", - сказал Орбан на пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что Венгрия всегда придерживалась принципа "одного Китая". Венгерский премьер также отметил, что Будапешт приветствует усилия Пекина по установлению мира на Украине, поскольку сам с начала конфликта выступает за прекращение огня и начало переговоров. "Колесо истории не может повернуться так, что две страны станут противниками. Венгерско-китайские отношения - это долгие десятилетия постоянной неразрывной дружбы", - добавил Орбан. Си Цзиньпин 5-10 мая находится в европейском турне, в рамках которого он посещает Францию, Сербию и Венгрию. Венгрия стала последней страной, которую китайский лидер посетит в рамках турне.

https://ria.ru/20240508/kitay-1944579833.html

https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html

https://ria.ru/20240425/vengriya-1942219635.html

венгрия

китай

будапешт

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в мире, венгрия, китай, будапешт, виктор орбан, си цзиньпин