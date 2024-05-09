https://ria.ru/20240509/opasnost-1944998828.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 09.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:35

2024-05-09T18:35

2024-05-09T18:36

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

вячеслав гладков

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Сирена ракетной опасности была запущена в 18.25 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, безопасность, вячеслав гладков