https://ria.ru/20240509/opasnost-1944998398.html

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 09.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:33

2024-05-09T18:33

2024-05-09T18:33

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240509/obstrel-1944964492.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность