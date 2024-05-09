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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/opasnost-1944998398.html
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 09.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:33
2024-05-09T18:33
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240509/obstrel-1944964492.html
белгород
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела села в Белгородской области
Вчера, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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