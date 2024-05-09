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В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 09.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:33
2024-05-09T18:33
2024-05-09T18:33
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков.
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Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности