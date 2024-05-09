https://ria.ru/20240509/opasnost-1944925414.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.05.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:08

2024-05-09T13:08

2024-05-09T13:10

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в 10.02 мск."Внимание! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность