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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.05.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:08
2024-05-09T13:08
2024-05-09T13:10
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в 10.02 мск."Внимание! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА