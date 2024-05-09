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В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 09.05.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T07:06
2024-05-09T07:06
2024-05-09T07:27
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.Режим опасности атаки БПЛА в Курской области был объявлен в 2.35 мск."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Губернатор: в Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников