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В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 09.05.2024

В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:06

2024-05-09T07:06

2024-05-09T07:27

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.Режим опасности атаки БПЛА в Курской области был объявлен в 2.35 мск."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, безопасность