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В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.05.2024
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе третий раз за ночь запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T04:04
2024-05-09T04:04
2024-05-09T04:07
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе третий раз за ночь запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Опасность уже объявляли около 1.00 мск, она длилась около 15 минут. Позднее - около 3.00 мск - ее объявили снова, она длилась около 20 минут."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе снова объявили ракетную опасность