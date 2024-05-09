https://ria.ru/20240509/opasnost-1944841719.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 09.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T03:35
2024-05-09T03:35
2024-05-09T03:39
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Опасность уже объявляли около 1.00 мск, она длилась около 15 минут. Позднее - около 3.00 мск - ее объявили снова."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности