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В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.05.2024
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе второй раз за ночь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T03:16
2024-05-09T03:16
2024-05-09T03:19
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе второй раз за ночь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее опасность объявляли около 1 часа ночи мск, она длилась около 15 минут."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде снова объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе второй раз за ночь объявили ракетную опасность