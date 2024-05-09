https://ria.ru/20240509/opasnost-1944840767.html

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

В Белгороде снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.05.2024

В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе второй раз за ночь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:16

2024-05-09T03:16

2024-05-09T03:19

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

белгородская область

россия

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе второй раз за ночь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее опасность объявляли около 1 часа ночи мск, она длилась около 15 минут."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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