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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 09.05.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения атаки, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T02:38

2024-05-09T02:38

2024-05-09T02:40

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

роман старовойт

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения атаки, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, происшествия, роман старовойт