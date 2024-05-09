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В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 09.05.2024
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T01:18
2024-05-09T01:18
2024-05-09T01:20
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия в Telegram-канале.Опасность была объявлена в 0.53 мск."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгороде объявили отбой ракетной опасности
Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявили отбой ракетной опасности