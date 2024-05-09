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На мемориале в Гагаузии зажгли огонь частицей Вечного огня из Москвы - РИА Новости, 09.05.2024
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09:40 09.05.2024 (обновлено: 10:46 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ogon-1944869377.html
На мемориале в Гагаузии зажгли огонь частицей Вечного огня из Москвы
На мемориале в Гагаузии зажгли огонь частицей Вечного огня из Москвы - РИА Новости, 09.05.2024
На мемориале в Гагаузии зажгли огонь частицей Вечного огня из Москвы
Вечный огонь на мемориале воинской славы в столице Гагаузии Комрате зажгли частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве, сообщила глава... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:40
2024-05-09T10:46
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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Вечный огонь на мемориале воинской славы в столице Гагаузии Комрате зажгли частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве, сообщила глава автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале. "Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. От лица всех жителей Гагаузии благодарю председателя исполкома блока "Победа" Илана Шора, который принял в Москве частицу Вечного огня и организовал его передачу в Комрат", — написала она. По словам Гуцул, в Великой Отечественной войне героически участвовал весь советский народ, частью которого были гагаузы и жители всей Молдавии. "Победа над фашизмом — это наша общая история, которую мы не позволим никому отменить", — подчеркнула она. Сейчас Гуцул по приглашению президента России Владимира Путина находится в Москве и присутствует на параде Победы на Красной площади. Вместе с Иланом Шором она возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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в мире, москва, комрат, гагаузия, евгения гуцул, илан шор, день победы — 2024
В мире, Москва, Комрат, Гагаузия, Евгения Гуцул, Илан Шор, День Победы — 2024
На мемориале в Гагаузии зажгли огонь частицей Вечного огня из Москвы

Гуцул: на мемориале в Гагаузии зажгли огонь частицей Вечного огня из Москвы

© Фото : Евгения Гуцул / TelegramВечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате, Гагаузия
Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Евгения Гуцул / Telegram
Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате, Гагаузия
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Вечный огонь на мемориале воинской славы в столице Гагаузии Комрате зажгли частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве, сообщила глава автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале.
"Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. От лица всех жителей Гагаузии благодарю председателя исполкома блока "Победа" Илана Шора, который принял в Москве частицу Вечного огня и организовал его передачу в Комрат", — написала она.
© Фото : Евгения Гуцул / TelegramВечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате, Гагаузия
Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Евгения Гуцул / Telegram
Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате, Гагаузия
По словам Гуцул, в Великой Отечественной войне героически участвовал весь советский народ, частью которого были гагаузы и жители всей Молдавии.
«
"Победа над фашизмом — это наша общая история, которую мы не позволим никому отменить", — подчеркнула она.
Сейчас Гуцул по приглашению президента России Владимира Путина находится в Москве и присутствует на параде Победы на Красной площади. Вместе с Иланом Шором она возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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В миреМоскваКомратГагаузияЕвгения ГуцулИлан ШорДень Победы — 2024
 
 
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